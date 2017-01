La última esperanza para vaquita marina: cautiverio e inseminación

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante la inminente extinción de la vaquita marina, cuya población se redujo de 60 a 30 ejemplares, según la última estimación, incluidas sólo ocho hembras en edad reproductiva, el Gobierno de México decidió apostar por un proyecto de alto riesgo para la conservación de esta especie en un sitio confinado dentro de las aguas del Alto Golfo de California, con la ayuda de delfines nariz de botella entrenados para su localización.

Excélsior dio a conocer el pasado 7 de diciembre que estas acciones, sin precedente, que buscan salvar al mamífero marino en mayor peligro del mundo, se realizarán durante el primer trimestre de 2017.

En entrevista, Rafael Pacchiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reveló que la Marina de Estados Unidos trabaja de manera coordinada para el adiestramiento de los delfines que ubicarán a los ejemplares en mar abierto.

El doctor en Sistemas Acuáticos, Jorge Urbán Ramírez, integrante del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) reconoció que no fue fácil tomar la decisión de realizar este procedimiento de conservación Ex situ, para mantener algunos de los últimos ejemplares de la especie en semi cautiverio, pero es una “acción desesperada”, ante el constante declive en su población.

Explicó que son tan pocas las vaquitas, que aún sin depredadores ni amenazas humanas, sería muy difícil que se lograran recuperar por sí mismas de manera natural.

Si no se hace en este momento el experimento, ya no se va a hacer, y quizá vivamos con el arrepentimiento de no haber tratado de realizar el último intento”, indicó.