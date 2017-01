Reportan cierre de al menos 50 gasolineras en Durango; 30 en BC

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de la Organización Nacional de Distribuidores de Petróleo (Onexpo), Carlos Mijares Estrada reconoció que en el municipio de Durango ya no hay gasolinas e incluso la mayoría de las estaciones de servicio se encuentran cerradas, debido a la presencia de manifestantes en los establecimientos quienes impiden que lleguen las pipas.

Ya todo está fuera de nuestras manos, si no tenemos combustible, no tenemos nada que vender, entonces nosotros ya no tenemos nada que hacer, ya pedimos el desalojo, ya pedimos que nos envíen gasolina de otro lado y hasta ahora estamos en espera", dijo el empresario al diario La Voz de Durango.