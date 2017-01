'Mamá, si quieres no me des de comer': Voces contra el 'gasolinazo'

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

El incremento en el precio de los combustibles provocó que representantes de distintas organizaciones se manifestaran en el Congreso de Aguascalientes para exigir la intervención de los legisladores.

Una de las mujeres que se encontraba en la manifestación, con lágrimas de desesperación, señaló que su hija le pidió que ya no le diera de comer sino tenía dinero ante el incremento en los combustibles.

Mi hija me dijo un día, en el gasolinazo pasado, mamá si quieres ya no me des de comer porque no tienes dinero. ¿Qué le digo que no hay dinero en el pueblo?, el país es rico, estamos ricos en recursos, pero estos malditos gobernantes nos tienen con hambre, nos tiene con sed de justicia”, advirtió.