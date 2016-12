Video: Argentina relata intento de violación en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN

Un día después de Navidad, Playa del Carmen lucía estupenda para Belén Mirallas. Su andar era pausado, trataba de disfrutar del lugar a cada paso que daba… hasta que un sujeto se le acercó y tras entablar una conversación, la derribó y trató de abusar sexualmente de ella.

Nos están matando. Me quisieron violar. Difundan por favor”, denunció la joven mendocina a través de su Facebook.

Lo hizo, detalló, debido a que no encontró apoyo por parte de las autoridades. “No me creyeron”, lamentó.

En el video narró el momento en que el agresor se le acercó, trató de entablar una conversación, pero, ella desconfiada, buscó alejarse.

Me tiró al piso, me agarró del cuello y me tapó la boca, para callarme”.