El Senado tiene ya tres sedes oficiales

CIUDAD DE MÉXICO.

A partir de ayer, el Senado de la República tiene ya tres sedes, pues el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que el Teatro de la República es Recinto Oficial de esta instancia legislativa, a fin de realizar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en él, el próximo 5 de febrero.

De esta forma, el Senado cuenta ya en su patrimonio con su sede histórica de Xicoténcatl 9, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que está valuada en 23 millones 367.32 pesos; la nueva sede que costó cinco mil millones de pesos, ubicada en la esquina de Insurgentes y Reforma, también en la capital del país, y, por primera vez, una sede fuera del centro político nacional: el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, que le costó un 100 millones de pesos, pero cuyas labores de mantenimiento inicial requerirán otros 30 millones de pesos.

Aunque el pleno del Senado aprobó esta decisión hace dos semanas, como dio cuenta Excélsior, fue hasta ayer que el DOF lo formalizó para el conocimiento de toda la nación.

Según la explicación del presidente del Senado, Pablo Escudero, el dinero para comprar el teatro salió de los ahorros hechos por la institución en rubros de alimentos, viajes, rentas, comunicación social y fondos para los grupos parlamentarios.

“Yo no dudo que haya algunos que preferirían ver ese inmueble convertido en un cine, en un Oxxo o en un Suburbia, o el destino que pueda tener un centro así. Nosotros, por lo menos yo, presidente del Senado, estamos convencidos de que ese teatro no puede terminar siendo una tienda departamental o un expendio de bebidas o de otra cosa. Me parecería absurdo”, aseguró Escudero cuando, el 28 de noviembre pasado, se le planteó la existencia de críticas hacia esta adquisición.