Plantea AMLO atacar pobreza para recobrar la tranquilidad

CIUDAD DE MÉXICO

Para acabar con el problema de la inseguridad y la violencia en el país no hay necesidad de "pactar" con la delincuencia organizada, sostuvo Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena.

Al criticar las estrategias implementadas por los gobiernos del PRI y del PAN a nivel federal en los últimos años en materia de combate al crimen, López Obrador afirmó que hace falta atacar el origen de la pobreza y la desigualdad en el país para recobrar la tranquilidad y la paz.

Agregó que también se requiere combatir a la corrupción en el gobierno, lo cual hará "la pequeña diferencia" en el 2018 si es que Morena se ve favorecida con el respaldo ciudadano.

No va haber corrupción, esa es la pequeña diferencia, va haber paz y tranquilidad, no hace falta hacer pacto, lo que hay que hacer es atender las causas, sacar al campo del abandono y que haya empleo y si hay crecimiento económico hay trabajo, hay bienestar y tranquilidad", consideró el ex candidato presidencial.

En cuanto a la forma específica de combatir a las bandas del narcotráfico, López Obrador reiteró que ese problema "se va resolver" si se atienden las causas de los principales problemas de México.

Cuestionado respecto a si ha recibido amenazas en sus recorridos por el país, López Obrador indicó que no porque el que lucha por la justicia "no tiene nada que temer", por lo que no usa ni usará escoltas en el futuro.

Finalmente, ratificó su valoración de que el expresidente de México, Felipe Calderón actuó de manera irresponsable al declarar la guerra al narcotráfico y convertir al país en un cementerio.

asc