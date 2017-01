Divulgan primeras imágenes de arrecife de coral descubierto en 2016

RÍO DE JANEIRO.

La organización ecologista Greenpeace divulgó hoy las primeras imágenes submarinas de un arrecife de corales ubicado frente a la desembocadura del río Amazonas en Brasil y que fue descubierto el año pasado.

La valiosa y hasta ahora poca conocida formación de arrecifes, con cerca de 9 mil 500 kilómetros cuadrados, se extiende desde el estado brasileño de Maranhao hasta la Guayana Francesa y forma un arco en el océano Atlántico a unos 100 kilómetros de la desembocadura del Amazonas, el mayor río del mundo.

Greenpeace obtuvo las primeras imágenes de los corales gracias a una expedición que realizó este año en la Esperanza, una de sus más emblemáticas embarcaciones, y al uso de un submarino especial con capacidad para dos personas con el que consiguió descender hasta 220 metros de profundidad.

El submarino fue comandado por el piloto John Hocevar, militante de la campaña de Océanos de Greenpeace en Estados Unidos y quien tuvo como acompañante al biólogo brasileño Ronaldo Francini Filho, uno de los científicos que describió el arrecife en un artículo publicado en mayo del año pasado.

Los miembros de la expedición dijeron haber observado corales, esponjas, algas calcáreas y peces como atún y otros herbívoros, lo que, según Francini Filho, confirma la presencia de algas en el arrecife pese a la poca luz que llega hasta esas profundidades.

El científico también dijo haber observado ejemplares de algunos peces mariposa que, en su opinión, pueden tratarse de nuevas especies.

Greenpeace dijo haber organizado la expedición para mostrar un ecosistema que puede ser colocado en riesgo debido a que el Gobierno brasileño ya le concedió licencias de explotación de petróleo en aguas profundas en la región a las multinacionales Total y BP.

These are the first pictures of a huge and unique coral reef system discovered in the Amazon last year https://t.co/U9UmbeAdcz pic.twitter.com/SoiXfhnS1E

— Greenpeace (@Greenpeace) January 30, 2017