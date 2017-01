Los aliados de Trump están contra la tortura; el FBI y republicanos se deslindan

BRUSELAS.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) respeta las leyes internacionales que prohíben la tortura, dijo ayer su secretario general, Jens Stoltenberg, tras las controvertidas declaraciones al respecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Todas las operaciones de la OTAN siempre se han realizado en consonancia con la ley internacional”, aseguró a periodistas en Bruselas. “Esa es la política de la OTAN y seguirá siéndolo”.

Stoltenberg reaccionó así a las declaraciones de Trump, que en una entrevista el miércoles con la televisora ABC News consideró “absolutamente” efectiva la técnica de la tortura conocida como “waterboarding” o ahogamiento simulado, utilizada durante la administración de George W. Bush.

Durante su campaña, Trump dijo que estaba abierto a reanudar esa práctica, prohibida por el presidente Barack Obama. Ahora dijo que escuchará la opinión del nuevo director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Mike Pompeo, y del secretario de Defensa, James Mattis, a la hora de decidir al respecto. Ambos se pronunciaron en el pasado en contra de la tortura.

¿Pero cree que funciona?, le preguntaron a Trump. “Absolutamente, creo que funciona”.

Sin embargo, la Casa Blanca negó el miércoles una información publicada por el diario The New York Times que aseguraba que el gobierno de Trump estaba preparando una orden ejecutiva para revisar la política de interrogatorios estadunidense y el uso de centros clandestinos de detención de la CIA en otros países, conocidos como prisiones “black site”.

Los Convenios de Ginebra de 1949 prohíben además la tortura y el tratamiento cruel de los prisioneros.

JEFE DEL PENTÁGONO Y REPUBLICANOS SE DICEN EN CONTRA

Al respecto, el nuevo jefe del Pentágono, el general James Mattis, se dijo a favor de mantener las actuales reglas para realizar interrogatorios a los prisioneros, que prohíben la aplicación de la tortura.

La posición (del general Mattis) no ha cambiado”, desde su proceso de confirmación en el Senado, declaró Jeff Davis, el portavoz del Departamento de Defensa.

En respuesta a una pregunta por escrito de los senadores, el general Mattis declaró en ese entonces su “apoyo total” a las reglas estadunidenses sobre los métodos de interrogatorio de los prisioneros, incluidas en el manual de terreno del ejército de Estados Unidos.

Estas reglas, que son referencia para todas las autoridades estadunidenses –incluida la CIA– excluyen la simulación de ahogamiento y otras prácticas similares.

Mattis “dijo que respetaría, y que estaba comprometido a apoyar, la ley internacional sobre conflictos armados, la Convención de Ginebra y las leyes estadunidenses, y que esto no cambiaría”, subrayó.

Por su parte, los líderes republicanos del Congreso rechazaron la idea de legalizar la tortura en interrogatorios.

La tortura no es legal y estamos de acuerdo en que no sea legal”, dijo Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes durante una conferencia de prensa ayer, en compañía del lìder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

Ryan aseguró que, a su entender, el borrador de la orden ejecutiva sobre la tortura fue escrito por alguien que trabajó previamente en el equipo de transición de Trump.

Esto no es algo que esté planeando o se esté trabajando en la administración de Trump”, recalcó Ryan.

SIN PLAN PARA ZONAS SEGURAS EN SIRIA

El portavoz del Pentágono indicó también que el departamento de Defensa no había recibido “ninguna orden o directriz” para preparar las zonas de seguridad en Siria.

Trump considera a esas zonas como la manera de mantener a los refugiados en Siria y evitar se vayan a Europa.

Turquía ofreció su apoyo a la idea. “Sugerimos (su creación) desde el inicio. Jarablús es el mejor ejemplo”, dijo Hüseyin Müftüoglu, vocero de la cancillería turca.

Miles de sirios regresan a esta ciudad arrebatada en agosto pasado al grupo Estado islámico (EI) por los rebeldes sirios apoyados por el ejército sirio.

May debe encararlo: diputados

Diputados y organizaciones no gubernamentales urgieron ayer a la primera ministra británica, Theresa May, a cuestionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su opinión sobre la tortura cuando se reúnan hoy en Washington.

Parlamentarios de todos los partidos y ONG como Greenpeace y Friends of the Earth pidieron a May que defienda además la lucha contra el cambio climático y los derechos de las mujeres.

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, subrayó que May, la primera mandataria en verse con Trump tras su investidura, tiene la obligación de “defender los valores de nuestro país” y “confrontar su apoyo a la tortura, que es inhumana, ilegal y proporciona información falsa”.

No puede haber ningún tipo de tolerancia a la renovada amenaza del presidente Trump de vetar a los musulmanes y construir un muro en la frontera con México”, afirmó.

Está previsto que los dos dirigentes traten sobre un futuro acuerdo comercial bilateral, que se materializaría tras el Brexit.

-EFE

Evalúa nuevos decretos sobre seguridad nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está estudiando varios decretos más sobre seguridad nacional que podría aprobar hoy, pero aún no ha tomado decisiones sobre su alcance y el momento de su publicación, dijo ayer la Casa Blanca.

En los últimos días se han filtrado borradores de órdenes ejecutivas sobre una serie de asuntos, pero el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, no quiso referirse a qué está siendo evaluado.

Creo que más tarde, en algún momento de hoy (jueves), su equipo presentará al Presidente varias opciones y decidirá si cumplen o no con sus intenciones y si las quiere o no para fines de esta semana o para la próxima”, comentó Spicer

Trump tenía previsto firmar ayer un decreto ordenando una investigación sobre fraude electoral en Estados Unidos, algo que repetidos estudios han demostrado que es una práctica inusual y aislada.

Al cierre de esta edición, no se había informado si firmó el documento.

Hoy visitará el Pentágono, donde participará en la toma de posesión del nuevo secretario de Defensa, James Mattis, y se reunirá con los jefes de Estado Mayor Conjunto y otros funcionarios para recibir evaluaciones sobre un amplio abanico de asuntos de seguridad nacional.

-AP

Van solos tras la llegada de Trump

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijssel-bloem, aseguró ayer que la Unión Europea está “sola” tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que consideró como positivo.

Quizás es lo que Europa necesita para trabajar realmente juntos”, añadió Dijsselbloem en Bruselas, a su llegada a una reunión de los ministros de Finanzas de los 19 países del euro.

La Unión Europea ha sido uno de los blancos de las críticas de Trump, quien celebró la decisión de los británicos de abandonarla y aseguró que “otros países dejarán” el bloque tras Reino Unido.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, rechazó las predicciones de que la zona euro estaría al borde del colapso.

ESPAÑA BUSCARÁ TRABAJAR CON ÉL

Por su parte, desde Madrid, el rey de España, Felipe VI, expresó a diplomáticos de su país su deseo de “seguir trabajando con la nueva administración” de Donald Trump “al mismo nivel de excelencia” con que se ha hecho hasta ahora, “también en los asuntos globales y en los foros multilaterales”.

- AFP Y EFE