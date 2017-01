Hieren a agente en Belfast; califican el ataque de ‘terrorista’

LONDRES

Un agente resultó herido durante este domingo al recibir un disparo en una gasolinera de Belfast, en un ataque que la Federación de Policía de Irlanda del Norte ha calificado como "terrorista".

De acuerdo con reportes del diario británico The Guardian, se cree que el ataque lo pudieron haber perpetrado disidentes republicanos en Belfast.

Crumlin Rd N Belfast closed as police investigate shooting incident. Officer shot and wounded at petrol station around 7.30pm. Info to 101.

— PSNI (@PoliceServiceNI) 22 de enero de 2017