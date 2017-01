Así será la agenda de Donald Trump para la investidura

CIUDAD DE MÉXICO.

La investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, estará marcada por tres días de celebraciones, incluido el clásico desfile desde el Capitolio a la Casa Blanca.

Trump y Pence tomarán posesión como el cuadragésimo quinto presidente y el cuadragésimo octavo vicepresidente de Estados Unidos, respectivamente, el 20 de enero en un acto solemne en el Capitolio.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2017