Entrevista: India sí abre sus brazos a los mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.

India y México son dos países muy similares que deben trabajar por acercarse, dijo el embajador hindú Muktesh Pardeshi, al considerar en ese marco que a México le beneficiaría diversificar su comercio internacional y dejar de enfocarse sobre un solo país.

“Es el tiempo propicio para avanzar”, dijo el diplomático durante una conversación con Excélsior, en la cual retomó un concepto ya tradicional en política internacional: un mundo multipolar es mejor que uno unipolar.

“Nuestros dos países, India y México, somos muy similares”, comentó. Ambos, precisó, son países grandes: en India hay casi mil 300 millones de personas, en México casi 125 millones; ambas naciones son grandes economías emergentes, con tradiciones e historias que se remontan cinco mil años.

Pero subrayó que hay huecos en el conocimiento mutuo y hay que trabajar para resolverlo, no sólo con México, sino con toda Latinoamérica.

Pardeshi asistió en noviembre a la Cumbre de Negocios México-Estados Unidos en Puebla y durante un panel se planteó si “con lo que está pasando en el norte, ¿México no va a buscar la forma de diversificar su comercio e inversión? Si eso sucediera, creo que ustedes se van a poder beneficiar.”

“Yo no sé si el enfoque de los empresarios e inversionistas de México está en un sólo país. Porque ustedes están exportando casi 75 por ciento a Estados Unidos. Y hay tantos lazos de inversión con un sólo país. Entonces los negocios mexicanos no han ido a Asia-Pacífico, pero si lo hicieran todos deberán beneficiarse bastante. Y creo que sería bueno para ustedes diversificarse”, aseveró.

Y reiteró el interés de su país en una mayor relación. “En noviembre tuvimos un encuentro de India y Latinoamérica en Guadalajara, donde más de 300 delegados de

India y de unos 25 países latinoamericanos se reunieron para discutir oportunidades: cómo aumentar el comercio, cómo aumentar la inversión, pero también como promover los lazos de persona a persona.

Cómo podemos tener más turistas mexicanos en India y cómo México puede atraer a más turistas de India”, señaló.

Pero India, al igual que México, es mucho más que sólo sus tradiciones, sus sitios históricos y su folklore.

“India va bien, pero al mismo tiempo sabemos que enfrentamos muchos desafíos para nuestro desarrollo... al mismo tiempo que India crece a una tasa de 7.5 por ciento anual y de que ya logramos convertirnos en la tercera economía medida en cuanto a su Paridad de Poder de Compra (PPP). (Pero) casi 25% de nuestra población sigue todavía por debajo de la línea de la pobreza”.

Para India, los desfíos actuales implican “erradicar la pobreza, dar techo, debemos brindar buena educación y servicios de salud a nuestra población”. Y para lograrlo, el gobierno del primer ministro Narendra Modi ha propuesto iniciativas como el llamado “Make in India” (Haz en India), en mayo de 2014.

“Tenemos una abundante mano de obra capacitada, tenemos gente que puede hablar buen inglés. Que conoce las tecnologías de la información.

Entonces estos son los aspectos positivos de la economía de India al día de hoy... los inversionistas a nivel global, y también de México, pueden aprovechar esta situación”.

Durante la Guerra Fría, India trató de mantener una ruta independiente de la Unión Soviética y de Estados Unidos como uno de los líderes del Movimiento de los Países No Alineados. Desde el punto de vista hindú, apuntó Pardeshi, sería mejor que hubiera más potencias y no una sola, de forma que los asuntos globales fueran decididos “mediante consultas, consensos y discusión entre un grupo de países en vez de uno solo (...) un mundo multipolar sería una mejor alternativa”.

En ese marco apuntó que, “todavía creemos en el Movimiento No Alineado, pero ahora el Movimiento No Alineado está más enfocado en la cooperación sur–sur, en proyectos más económicos”.

Y renueva la importancia de más y mejores contactos bilaterales. Recordó que el primer ministro Modi visitó México en junio de 2016 después de un impasse de muchos años y discutió aquí todos los aspectos de la relación, para llevarla a un nivel más elevado. En 2007, cuando el entonces presidente Felipe Calderón visitó India, se decidió desarrollar una asociación privilegiada. Ahora es una asociación estratégica.

Por lo pronto, señaló, “muchas compañías indias, más de 60, ya han invertido en México”. De manera similar hay más de 10 compañías mexicanas que han invertido en India “y a dos de ellas les ha ido muy bien”, subrayó Pardeshi al poner a Cinépolis como ejemplo.

“Ya tienen más de 150 salas de cine. Y creo que planean elevar el número a 500 salas”, agregó.

Se refirió también al parque temático KidZania. “Ya tienen dos y planean abrir un tercero”, dijo.

De las empresas de India en México, enfatizó en sectores como el de las Tecnologías de la Información (IT), donde las compañías indias están generando 10 mil empleos en Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de México, el sector farmacéutico, que fabrica medicinas genéricas a bajo precio.

En el sector automotriz, en 2015 México se convirtió en el mayor mercado para los autos hechos en India. “Más de mil millones de dólares”, dijoel diplomático. “Esto no se conoce, pero muchas marcas de Hyundai, como i10, i20, y autos de los segmentos más pequeños, son fabricados en India”, aseguró.

Citó la agricultura y el procesamiento de alimentos como un cuarto sector de progreso.

“México tiene tanto que ofrecer en el sector de agricultura y el sector de industrias ligeras, porque nuestras experiencias son similares”, indicó al opinar que, por su experiencia, las empresas mexicanas pueden ir a India y sus contrapartes hindúes pueden venir a México a identificar las oportunidades que ofrece el mercado mexicano.

El embajador Pardeshi hizo notar que hay un creciente diálogo político entre ambos países, y tras consignar la visita del primer ministro Modi, destacó la visita a su país de la entonces canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu.

“Nuestro ministro de Estado para Asuntos Exteriores (M. J. Akbar) vino a Guadalajara en noviembre y ahora, del lado mexicano también estamos viendo la posibilidad de una visita de alto nivel”, anotó.

Hay otros sectores donde se puede hace trabajo conjunto y buscar coincidencias. Como ejemplo puso el ámbito nuclear, pero citó también el sector espacial: Cuando Modi estuvo aquí, “ofreció que si México quiere lanzar sus satélites, India le puede proporcionar ayuda y asistencia en ese sector. Podemos lanzar satélites a un precio muy económico”.

En julio de 2016 hubo una reunión entre personal de India y de la Agencia Espacial Mexicana para discutir la cooperación en el sector espacial.

En el ámbito nuclear, México apoya la candidatura de India para el Grupo de Proveedores Nucleares. En el sector energético “estamos esperando reformas de este sector en México y la ONGC (Oil and National Gas Corporation) de India espera participar en las licitaciones de México. “En la primera ronda participaron, pero no tuvieron éxito. En la segunda ronda no participaron, pero esperan hacerlo la próxima ronda”, precisó.

En opinión de Pardeshi, es necesario potenciar la cooperación bilateral en los sectores nuclear, espacial y de energía.

“Si cooperamos, nuestra relación pasa automáticamente a un nivel más elevado y eso va a profundizar nuestro compromiso político”, precisó.

Entonces, finalizó, “el comercio y nuestra relación económica acoplada con la relación política es lo que realmente hace nuestra relación más intensa”.