May detallará el proceso de salida

La primera ministra Theresa May quiere lanzar antes de finales de marzo el proceso de salida de la UE. Foto: AFP

LONDRES.

La premier británica, Theresa May, explicará el próximo martes su visión del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), conocido como Brexit, anunció ayer su oficina.

En su discurso dará más información “sobre nuestro enfoque del Brexit en el marco de la preparación de las negociaciones y en acuerdo con nuestro enfoque global para que Gran Bretaña continúe siendo un país abierto al mundo”, dijo la portavoz de May.

En una entrevista el domingo, la primera ministra dio a entender que daría prioridad al control de la inmigración por encima del acceso al mercado común europeo, a pesar de que sus socios le dijeron claramente que las dos cuestiones van juntas.

Hasta el momento, el gobierno británico no ha dado detalles sobre su estrategia, ante ello los opositores de May aseguran que su silencio significa que no tiene un plan para aplicar el Brexit.

En principio la primera ministra quiere lanzar antes de finales de marzo el proceso de salida de la UE, activando el artículo 50 del tratado de Lisboa.

Pero deberá contar con la decisión del Tribunal supremo, que tiene que decidir si debe consultar primero al Parlamento británico. La misma se espera para finales de enero.

Si el Supremo falla contra el Ejecutivo, como hizo previamente una corte inferior, el gobierno deberá preparar una nueva legislación para ser aprobada por las dos Cámaras (Comunes y Lores) antes de finales del próximo marzo.

Según indicó el miércoles pasado el diario The Guardian, la premier perderá el caso del Brexit en el Supremo.

Ese periódico señaló que siete de los 11 jueces del Supremo mantendrán el dictamen de que May necesita el consentimiento de los diputados antes de invocar el decisivo artículo europeo.

Ante esa posibilidad, el gobierno estaría preparando un proyecto de ley.

Los ministros confían en que May redactará un proyecto de ley muy corto sobre el artículo 50, de una manera que dificulte que otros partidos puedan presentar enmiendas.

HABLA DE UNIDAD

Los miembros de la UE que negocian con Londres la salida de Reino Unido del bloque deben permanecer unidos y no permitir que se generen divisiones, dijo ayer la canciller alemana, Angela Merkel.

En relación con la decisión británica de abandonar el bloque, y lo que parece ser un proceso de negociación difícil y complejo por los términos del divorcio, Merkel dijo: “Es importante que no permitamos que se nos divida. Los 27 deben actuar conjuntamente en las negociaciones”.