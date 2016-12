EU exige el fin de los asentamientos y agudiza la discordia con Israel

WASHINGTON.

La discordia entre Israel y Estados Unidos subió de tono hoy luego de un discurso del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en el que demandó el fin de los asentamientos judíos en los terrotorios palestinos ocupados, en consonancia con la resolución de la ONU sobre el caso.

La verdad es que tendencias en el terreno -violencia, terrorismo, incitación, expansión de asentamientos y la aparentemente interminable ocupación- están destruyendo las esperanzas por paz en ambos lados y consolidando una realidad irreversible de un único Estado que la mayoría de la gente realmente no quiere", declaró Kerry en la sede del Departamento de Estado.

A su vez, urgió a Israel y a la futura Palestina a establecer dos Estados basados en las fronteras anteriores a la Guerra de Seis Días de 1967, con un intercambio consensuado de territorios.

Por primera vez, Washington se abstuvo de vetar la resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, provocando la furia del gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El discurso del jefe de la diplomacia estadunidense sucede poco antes de que Barack Obama entregue el poder al presidente electo Donald Trump.

Trump, que prometió políticas más favorables a Israel, había instado a que Washington usara su poder de veto.

Sin embargo, Kerry defendió la decisión de Estados Unidos de permitir la aprobación de una resolución de la ONU que demanda el fin de los asentamientos israelíes, diciendo que la medida buscar preservar la posibilidad de la llamada ‘solución de dos Estados’.

No podemos, conscientemente, no hacer nada y no decir nada, cuando vemos desmoronarse la esperanza de la paz", agregó.