Verónica Castro aparecerá en los billetes de Lotería

CIUDAD DE MÉXICO.

Al presidir el Sorteo Mayor No. 3614, el Director General de la LOTENAL, Pedro Pablo Treviño Villarreal, afirmó que la Lotería Nacional se honra en reconocer a una mujer talentosa, con mucha historia, que cumple 50 años de trabajo arduo, efectivo y constante, en una carrera que muchos podrían decir que es sencilla, pero que es difícil y exige estar fuera de casa, lejos de la familia e implica muchos sacrificios, pero que también remunera con el cariño de la gente.

Subrayó que Verónica Castro es un ejemplo a seguir en la cultura mexicana, es una mujer que ha abierto fronteras, que ha tenido éxito en Italia, Rusia, Japón, Argentina, Estados Unidos y en muchos más países del mundo. “Una mujer conocida y reconocida por todos los que la admiramos”.

Hoy –dijo- reconocemos a la artista, la cantante y a la mujer mexicana, que gracias a su trabajo, esfuerzo y talento, hoy cumple 50 años de carrera artística.

En su momento, Verónica Castro –quien es recordada por su participación en telenovelas, tales como: Rosa Salvaje, El Derecho de Nacer y Los Ricos También Lloran, además de los programas: Mala Noche óNo!, La Tocada y Big Brother-, manifestó: “Gracias por este momento que no me lo esperaba, que no lo imaginé y no lo soñaba. Llegó de suerte con la Lotería Nacional”.

Recordó a su abuela quien compraba siempre su billete de lotería. “El amor me unió a la Lotería Nacional. Mi abuela siempre tenía la ilusión y la fe. Cuando estaba embarazada de mi madre, compró un pedacito de lotería y le dijo a la Virgen del Perpetuo Socorro: Virgencita si yo con este pedacito me saco la Lotería, le pongo a mi hija Socorro igual que tú. Mi abuelita estaba con apuros económicos. óSe sacó la Lotería y mi mamá se llama Socorro!”. También agradeció a las personas que la ayudaron en su carrera artística y, en especial, al público mexicano, que gracias a su cariño le ha permitido seguir con su trayectoria artística.

En el marco del homenaje, Treviño Villarreal entregó a Verónica Castro una reproducción ampliada del billete del sorteo, además de una escultura del edificio “Moro”, casa de la Lotería Nacional.

El Premio Mayor de 18 millones de pesos lo ganó el billete No. 55099, cuyas dos series se enviaron para su venta a la Ciudad de México. El segundo premio de 1 millón 500 mil pesos lo obtuvo el billete No. 22179; su primera serie se canalizó para su comercialización a Torreón, Coahuila y su segunda a la capital del país.

El tercer premio de 750 mil pesos fue para el billete No. 42220, cuyas dos primeras series se enviaron para su venta a Monterrey, Nuevo León. La tercera serie de todos los premios se remitió para su comercialización a través de medios electrónicos.