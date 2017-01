Morrissey encabeza el cartel del Festival Roxy

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras semanas de especulaciones y de un cartel filtrado en redes sociales, el line-up no resultó ser tan falso como se pregonaba, ya que se reveló oficialmente que el Festival de Música y Arte Gastronómico Roxy será encabezado por el cantante británico Morrissey.

El encuentro musical, que se llevará a cabo el 1 de abril en el Parque Trasloma en Guadalajara, Jalisco, es completado por Empire of the Sun, Fito Paez, Smash Mouth, James Hot Chip DJ Set, Hércules and Love Affair, Hiromi, Space Oddity, David Brifthon, Maite Hontele, los tapatíos de Caloncho, Siddartha, Elsa y el Mar.

Los organizadores señalan que el evento ha sido planeado por muchos meses y apela a un público más contemporáneo y a la generación tapatía que ama y apoya a los conciertos.

El evento le rendirá un tributo a David Bowie. "A cada banda se le hizo la invitación de que realicen un cover de él, pero no sabemos si todos accederán" indica la organización.

Se contará con dos escenarios y un amplio corredor gastronómico, y se llevará a cabo de 12:00 a 00:30.

Los boletos de la zona general tendrán un costo de 900 pesos mientras que los VIP costarán 1500, los cuáles podrás ser adquiridos a partir de mañana.

Como es ya habitual en las presentaciones de Morrissey, no se venderá carne 1 hora antes y 1 hora después de su presentación en el evento.

El cartel filtrado el pasado 11 de enero contiene exactamente a las bandas que se confirmaron hoy , exepto a Placebo, pero señalan que aún falta la confirmación de una banda entre hoy y mañana.

hch