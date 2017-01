José Elías Romero Apis acerca leyes al público

CIUDAD DE MÉXICO.

La emisión En nombre de la ley, de Excélsior Televisión arranca su segunda temporada mañana a las 18:30 horas por el canal 127 de Sky e Izzi y 28.1 de TV abierta digital, tras el éxito que tuvo con la primera entrega en la que se transmitieron 80 emisiones.

El abogado, político y catedrático José Elías Romero Apís es el encargado de conducir este programa cuyo objetivo principal es orientar al publico sobre situaciones cotidianas siempre en el marco de la ley.

Es una emisión de análisis jurídico, también político, pero más jurídico que viene a cubrir un espacio que no existe en los medios. Hay quizá 200 o 400 barras o programas de análisis político pero ninguno de jurídico. Esta idea de Grupo Imagen de tener un programa de esta índole en Excélsior Televisión ha gustado mucho al público porque orienta, informa, muestra una serie de cosas del acontecer jurídico que no siempre están a nuestro alcance”, comentó.

Romero Apís se encargará de orientar al ciudadano en las situaciones cotidianas.

Gracias a este programa la gente sabe que hacer un testamento cuesta mil pesos y no 50 mil como antes se creía. Informamos que hay quién nos defienda si alguien quiere hacer un edificio enfrente de nuestra casa, todas esas cosas que son importantes como ciudadanos y que no están a nuestro alcance porque no conocemos las leyes y sus contenidos, ni sabemos de todas las instituciones que nos pueden ayudar o para que sirven”, explicó.