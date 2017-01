'T2 Trainspotting' se reencuentran en Edimburgo

EDIMBURGO.

Al ritmo de Lust for Life de Iggy Pop, los entrañables Renton, Sick Boy, Begbie y Spud realizaron ayer un espectacular regreso a escena durante la premiere mundial de T2 Trainspotting, la célebre cinta de Danny Boyle que hace 20 años cimbró al mundo entero con la historia de cuatro jóvenes escoceses que luchaban contra su adicción a la heroína.

“Tras 20 años de ausencia, Renton regresó a Edimburgo”, exclamó la conductora del evento para anunciar el arribo de Ewan McGregor a la “orange carpet” (alfombra naranja).

“¡Es increíble estar de vuelta! Y en compañía de estos chicos y de Danny (Boyle). Ha sido fantástico y muy divertido redescubrir estos personajes 20 años después”, expresó a Excélsior McGregor, quien desde que pisó la pasarela naranja (en honor a los emblemáticos colores de la cinta) no paró de bailar, tomarse fotos con sus fans y disfrutar una de las veladas más emocionantes de su carrera.

En el complejo cinematográfico Cineworld de Fountain Park, en la capital escocesa y ya con los acordes de Love Will Tear us Apart, de New Order, también aparecieron Ewen Bremner (Spud), Jonny Lee Miller (Sick Boy), Robert Carlyle (Begbie) y Kelly Macdonald, todos ellos miembros del elenco original que no dudó en reencontrarse tras el llamado del cineasta Danny Boyle y del escritor Irvine Welsh.

“Resulta muy impresionante estar aquí y ver todo lo que provoca esta secuela, que es como queremos llamarle y que comenzó como una broma para los personajes”, mencionó Boyle mientras en el fondo se escuchaban los acordes de Start Me Up, de los Rolling Stones.

“Pero me siento muy orgulloso de traerle al público esta segunda parte, sobre todo aquí a Edimburgo, donde yo insistí que tenía que suceder la premier mundial”, dijo el realizador, quien recordó que uno de los momentos más emocionantes del rodaje fue cuando tuvo en escena por primera vez, después de 20 años, a los cuatro actores originales.

“Hicimos varias escenas de manera individual, pero cuando llegó el momento de rodar con todos al mismo tiempo fue algo muy especial, porque además vemos la unión que prevalece entre ellos (el elenco), que es algo notable, especialmente en estos tiempos.

“Todos ganaron lo mismo y lo hicieron por las mismas razones, que era estar juntos nuevamente y rendirle un tributo a la película original, y eso es muy raro de encontrarlo en el cine en estos días”, precisó el ganador del Oscar en 2009 por la dirección de Quisiera ser millonario.

Como si se tratara de un guiño, Ewen Bremner (Spud) pisó la alfombra mientras en el sonido se escuchaba The Lonely Boy, de The Black Keys.

“20 años ha sido mucho tiempo, pero ha servido para ver el fenómeno en el que se ha convertido esta película.

“Lo mejor de todo este reencuentro fue estar con estos actores maravillosos y con Danny y su equipo”, expresó Bremmer, quien adelantó que la secuela estará cargada de “comedia, pero también de algunos eventos dramáticos”.

Los acordes de New Order regresaron con Temptation para acompañar a Robert Carlyle, quien celebró que esta segunda parte llegará a una nueva generación que ha escuchado de sus padres de la cinta estrenada en 1997.

“En realidad Begbie nunca me ha abandonado. Yo me encuentro a personas que todo el tiempo me están diciendo las líneas del personaje. Siento que no ha pasado tanto tiempo y, bueno, cuando leí el guión me puse a llorar, al igual que Ewan, porque hay algo que nos une tan profundamente a estos personajes, por eso fue una gran alegría rodar esta cinta”, añadió el actor nacido en Glasgow y protagonista de la comedia The Full Monty.

Y, por supuesto, que no podía faltar Born Slippy, el tema emblemático de Underworld, que junto con las imágenes de Boyle marcaron a toda una generación, lo cual jamás hubiera sido posible sin la novela de Welsh.

“Creo que esta película es mucho más emocional y profunda, además que visualmente es todo un orgasmo”, apuntó el autor, cuya novela Porno, fue nuevamente adaptada por John Hodge para dar como resultado el guión de esta secuela que se estrenará en México el 28 de marzo.

DE LA CINTA

T2 Trainspotting

Película británica.

Género: drama, comedia y crimen.

Dirección: Danny Boyle.

Protagonistas: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, y Robert Carlyle.

La película es la secuela de Trainspotting, estrenada en 1996 y que cuenta con el elenco original.

Estrenos: En los cines británicos el 27 de enero; en EU el 3 de marzo y para el resto del mundo el 10 de febrero.

HISTORIA

Primero hubo una oportunidad, luego hubo una traición.

Han pasado veinte años. Mucho ha cambiado, pero igual sigue siendo lo mismo. Mark Renton (Ewan McGregor) regresa al único lugar que puede llamar hogar. Lo están esperando: Spud, Sick Boy y Begbie.

Otros viejos amigos también están esperando: dolor, pérdida, alegría, venganza, odio, amistad, amor, anhelo, miedo, arrepentimiento, autodestrucción y peligro mortal, todos están alineados para darle la bienvenida, listos para unirse a la danza.

cmd