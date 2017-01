Efemérides: Doutzen Kroes, el ángel caído cumple 32

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 23 de enero nacieron los actores Jeanne Moreau, Chita Rivera, el cineasta Serguéi Mijáilovich Eisenstéin, los actores Rutger Hauer, Richard Dean Anderson, Mariska Hargitay, Ariadna Gil y Tiffani Amber Thiessen, los músicos Luis Alberto Spinetta y Robin Zander (Cheap Trick), los cantantes Franco de Vita y Angela Carrasco, la princesa de Mónaco, Carolina Grimadi y la modelo Doutzen Kroes; murieron el cineasta George Cukor, el compositor Juan S. Garrido y el conductor de TV, Johnny Carson.

1898.- Nace en Riga, Letonia, Serguéi Mijáilovich Eisenstéin, director de cine y teatro, quien convierte al cine en algo más que una representación mecánica. Es pionero en el uso de la edición en el Séptimo Arte. Muere a los 50 años, el 9 de febrero de 1948, tras una terrible hemorragia.

1905.- Nace en el Distrito Federal, Antonio Bribiesca Castellanos, reconocido guitarrista y considerado el verdadero creador del sonido mexicano en el instrumento de seis cuerdas. Muere el 9 de enero de 1980.

1907.- Nace en Nueva York el actor estadunidense Dan Duryea. Obtiene fama en el género de cine negro por sus actuaciones en películas como "La mujer del cuadro", "Ángel negro", "El brazo de la muerte", "Murallas del silencio", "Un corazón en peligro", "El enmascarado", "Bahía negra" y "El vuelo del Fénix". Muere de cáncer el 7 de junio de 1968.

1910.- Nace en Bélgica el músico Django Reinhardt, uno de los guitarristas de jazz más destacados de la historia e intérprete de los álbumes "The versatile giant", "The inmortal guitar" y "El incomparable". Muere el 16 de mayo de 1953.

1928.- Nace la actriz francesa Jeanne Moreau, una de las artistas más emblemáticas de París. Protagoniza películas como "El tiempo que queda", "El manuscrito del príncipe", "Los miserables", "Balzac", "Por siempre jamás" y "Amor embrujado".

1930.- Nace el escritor Derek Walcott, en Santa Lucía, una de las islas de Las Antillas. En 1959 funda su propio grupo de teatro, el Trinidad Theatre Workship. Obtiene el Premio Nobel de Literatura 1992 y es autor de "25 poemas" y "La musa de la historia", entre otras. En 2006 recibe el Premio Grinzane Cavour.

1933.- Nace en Washington la actriz, cantante y bailarina Chita Rivera, quien se consagra en Broadway a finales de los años 50 con su interpretación de "Anita" en el musical "West side story". Una de sus actuaciones más recientes es en "Nine", junto con Antonio Banderas. En 2002 actúa en la película "Chicago".

1944.- Nace el actor holandés Rutger Hauer, quien participa en más de 50 películas, entre ellas "Blade runner", de Ridley Scott; "Sangre de héroes" y "Más allá de la justicia".

1948.- Nace la cantante de soul y R&B Anita Pointer. Forma parte de The Pointer Sisters. A finales de los 70 y principios de los 80 realiza una carrera como solista.

1950.- Nace el cantautor valenciano Remigi Palmero, uno de los músicos y poetas de mayor tradición dentro de la escena musical, intérprete de álbumes como "Humitat relativa", "Provisions", "Afuera-adentro", "Emparín" y "Jackson Browne tribute".

1950.- Nace el actor estadunidense Richard Dean Anderson, conocido como RDA. Destaca por su papel como "MacGyver" en la serie homónima y como "Jack O'Neill", coronel del Equipo SG-1 del programa "Stargate SG-1".

1950.- Nace el músico de rock argentino Luis Alberto Spinetta, uno de los compositores más geniales de su país. Su ascendente carrera comienza con el grupo Almendra, formado en 1967. Crea otras bandas como Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade, además de grabar como solista. Tras padecer cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en 2011, muere el 8 de febrero de 2012.

1953.- Nace el músico estadunidense Robin Zander, miembro fundador y guitarrista de Cheap Trick, agrupación formada en 1975 en Rockford, Illinois. Su único álbum como solista lo edita en 1993 con el nombre de "Robin Zander".

1954.- Nace en Venezuela, Franco de Vita, hijo de italianos. Alcanza la fama con los temas "Louis", "Te amo" y "No basta". En 1983 lanza su primer disco homónimo con el que alcanza mayor éxito. Es autor del tema "Vuelve", que canta Ricky Martin, además gana varios premios como Lo Nuestro, TVyNovelas, MTV y Billboard. Por el momento promociona su álbum “Vuelve en primera fila”.

1954.- Nace la cantante y actriz dominicana Ángela Carrasco. Es una artista consagrada que ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo. Su carrera arranca en España con el teatro musical y posteriormente siembra éxitos en Estados Unidos y América Latina; ha compartido escena con importantes artistas.

1954.- El escritor estadunidense Ernest Hemingway, autor de "Por quién doblan las campanas", que es llevada al cine, y su única obra teatral, "La quinta columna", sobrevive a uno de los dos accidentes de aviación registrados en dos días consecutivos.

1956.- Nace en Buenos Aires, Argentina, la cantante Patricia Sosa, quien comienza su carrera con el grupo Nomady Soul. Se consagra en el Festival Barock'82 como Revelación del Año e intérprete de los álbumes "Luz de mi vida", "Suave y profundo", "La historia sigue" y "No me dejes de amar".

1956.- Muere el cineasta y productor británico de origen húngaro Alexander Korda. Su carrera llega a la cúspide en 1933 con "La vida privada de Enrique VIII", con la que marca al cine británico con el "estilo Korda". En 1940 funda con varias compañías de Hollywood la Alexander Korda Films. Nace el 16 de septiembre de 1893.

1957.- Nace Carolina Grimaldi, princesa de Mónaco, uno de los miembros de la familia real más destacados por la prensa y considerada una de las mujeres más deseadas de Europa en los años 70. También ocupa un lugar muy importante en la alta sociedad del mundo.

1964.- Nace la actriz estadunidense Mariska Hargitay. Gana tres premios Emmy por su actuación como la detective "Olivia Benson" en la serie policiaca "La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales".

1969.- Nace en Barcelona la actriz Ariadna Gil, quien debuta en la película del director Bigas Luna, "Lola" (1986). Protagoniza el filme de Emilio Martínez Lázaro, "Amo tu cama rica", que le vale el Premio Ondas a la Mejor Actriz Española del Año, también obtiene el Premio Goya a la Mejor Actriz.

1973.- Nace la actriz estadunidense Tiffani Amber Thiessen, quien debuta en la serie "Salvados por la campana", aunque la fama le llega con su papel en "Beverly Hills 90210". En cine protagoniza "Abierto hasta el amanecer 2", "Sé lo que hiciste el último viernes 13" y "Brigada especial".

1974.- Muere el director y productor teatral alemán residente en España, Arturo Kaps, creador del programa de televisión "Amigos del martes". Se le considera el generador del "boom" de la televisión en España. Nace en 1908 en Austria.

1976.- Nace el músico español Haritz Garde, fundador y baterista de La Oreja de Van Gogh, banda que forma junto a sus amigos de la universidad, Pablo Benegas, Xabi San Martín y Álvaro Fuentes. Después entra Amaia Montero (voz). Debuta en 1998 con "Dile al Sol", y el sencillo "El 28" es su exitosa tarjeta de presentación.

1978.- Muere el guitarrista estadunidense Terry Alan Kath, uno de los miembros fundadores de la banda Chicago, que se convierte en un espectáculo imparable con éxitos como "If you leave me now", "Colour my world" y "Make me smile". Nace el 31 de enero de 1946.

1983.- Muere el cineasta George Cukor, quien crea un tipo de película muy personal que es conocida como comedia sofisticada. El protagonismo que adquieren los personajes femeninos en el universo de Cukor es la razón por la cual al realizador se le define como director de actrices. Nace el 7 de julio de 1899 en Nueva York.

1985.- Nace la "top model" neerlandesa Doutzen Kroes. En la actualidad es uno de los Ángeles de Victoria's Secret. Ha aparecido en diversas portadas de las revistas internacionales. En 2010, fue parte del Fashion Fest de una tienda departamental en México.

1987.- El músico y activista Bob Geldof es galardonado con el premio del Tercer Mundo de 1986, el cual es entregado por el presidente de Tanzania.

1989.- Nace la actriz inglesa April Pearson. Conocida por su rol como "Michelle Richardson" en la serie juvenil "Skins".

1994.- Muere el compositor Juan S. Garrido, de un paro cardiaco. Es autor de las canciones "Pelea de gallos" y "Cuando tú me quieras". Nace en 1903 en Valparaíso, Chile, y adopta la nacionalidad mexicana en 1953.

1997.- Muere el cantante y compositor de rock and roll negro estadunidense Richard Berry. Es más conocido como creador de uno de los temas más originales del rock estándar: "Louie Louie". Nace el 11 de abril de 1935.

1999.- La película "La niña de tus ojos", de Fernando Trueba, es la vencedora en la noche de los Premios Goya del cine español.

2004.- El legendario pianista cubano Bebo Valdés y el cantautor español Diego "El Cigala" se imponen en la séptima edición de los Premios Amigo, en España, con cuatro galardones, seguidos de cerca por el cantante Alejandro Sanz, quien obtiene tres.

2005.- Muere el actor, comediante y escritor estadunidense Johnny Carson por enfisema. Es reconocido por la conducción del programa nocturno de variedades "The tonight show", el cual dirige durante 30 años, hasta 1992. Nace el 23 de octubre de 1925.

2006.- El filme "Brokeback mountain", la polémica historia sobre dos vaqueros homosexuales, gana el más importante reconocimiento del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA, por sus siglas en inglés).

2006.- La primera actriz de origen español Ofelia Guilmáin, quien triunfó en los escenarios mexicanos, es recordada en un emotivo homenaje póstumo que autoridades culturales, amigos y familiares le rinden en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos más importantes de México.

2008.- Muere el actor catalán Jaume Sorribas, fundador del grupo de teatro Els Joglars, en donde permanece entre 1966 y 1976. Nace el 15 de mayo de 1948.

2010.- La película "Inglorious basterds" (Bastardos sin gloria) se convierte en la ganadora de la entrega de los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés) con los premios a Mejor Elenco y Actor Secundario.

2013.- Inicia el Festival Internacional de Cine Judío, que exhibirá 15 largometrajes de documental y de ficción. Es inaugurada con la cinta "Lost islands".

2014.- Anuncian los organizadores de Ambulante que cerca de 100 filmes conforman la programación que recorrerá doce entidades de la República, con más de mil 200 funciones, como parte de la Gira de Documentales.

2015.- La que fue residencia de Marlon Brando en Hollywood Hills West, ha sido puesta a la venta por tres millones 495 mil dólares, reportaron fuentes de las bienes raíces. La residencia fue construida en 1926 y ahí vivió por muchos años el legendario actor hollywoodense.

2016.- La película “Maquinaria Panamericana”, co producción entre México y Polonia, ópera prima del director mexicano Joaquín del Paso, ganadora de la competencia Riviera Lab Work in Progress 2015, es anunciada como parte de la selección de Forum del 66 Festival Internacional de Cine de Berlín.

