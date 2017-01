Ellen DeGeneres es la máxima ganadora de los People's Choice

LOS ÁNGELES.

La conductora televisiva Ellen DeGeneres se convirtió anoche en la triunfadora de la entrega de los premios People's Choice, al llevarse tres trofeos.

Con esto DeGeneres hizo historia como la ganadora con el mayor número de premios, 20 en su carrera y en la historia de esta entrega.

DeGeneres ganó en Mejor Presentadora en Programa Diario, Voz Favorita en Cinta Animada y Colaboración Favorita en Comedia.

La ceremonia fue conducida por Joel McHale y se llevó a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Entre las latinas hubo dos ganadoras destacadas: Jennifer Lopez que se llevó el de Mejor Actriz en TV Crimen Drama, y Sofía Vergara como Mejor Actriz en TV Serie Comedia.

Otros ganadores destacados fueron Priyanka Chopra, Johnny Depp, Robert Downey Jr., Tom Hanks, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Blake Lively, Melissa McCarthy y Sarah Jessica Parker.

The Big Bang Theory obtuvo el premio de Mejor Comedia de TV, galardón que se ha llevado por cinco años consecutivos.

Justin Timberlake ganó como Artista Masculino del Año y Canción Favorita por Can't Stop The Feeling.

Lista completa de ganadores

A continuación la lista de ganadores de los premios People's Choice 2017, que fueron entregados anoche en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

CINE

PELÍCULA FAVORITA

"Finding Dory"

ACTOR FAVORITO

Ryan Reynolds

ACTRIZ FAVORITA

Jennifer Lawrence

CINTA DE ACCIÓN FAVORITA

"Deadpool"

ACTOR DE CINTA DE ACCIÓN

Robert Downey Jr.

ACTRIZ DE CINTA DE ACCIÓN

Margot Robbie

DOBLAJE CINTA ANIMADA

Ellen DeGeneres en "Finding Dory"

CINTA COMEDIA FAVORITA

"Bad Moms"

ACTOR CINTA DE COMEDIA

Kevin Hart

ACTRIZ CINTA COMEDIA

Melissa McCarthy

CINTA DRAMÁTICA

"Me Before You"

ACTOR CINTA DRAMÁTICA

Tom Hanks

ACTRIZ CINTA DRAMÁTICA

Blake Lively

CINTA FAMILIAR

"Finding Dory"

CINTA SUSPENSO FAVORITA

"The Girl On The Train"

ICONO DEL CINE

Johnny Depp

TELEVISIÓN

PROGRAMA FAVORITO TV

"Outlander"

COMEDIA FAVORITA

"The Big Bang Theory"

ACTOR DE COMEDIA

Jim Parsons

ACTRIZ DE COMEDIA

Sofia Vergara

SERIE DRAMÁTICA

"Grey's Anatomy"

ACTOR TV SERIE DRAMA

Justin Chambers

ACTRIZ TV SERIE DRAMA

Priyanka Chopra

COMEDIA TV CABLE

"Baby Daddy"

DRAMA TV CABLE

"Bates Motel"

ACTOR TV CABLE

Freddie Highmore

ACTRIZ CABLE TV

Vera Farmiga

PROGRAMA TV CRIMEN DRAMA

"Criminal Minds"

ACTOR TV CRIMEN DRAMA

Mark Harmon

ACTRIZ TV CRIMEN DRAMA

Jennifer Lopez

SERIE PREMIUM DRAMA

"Orange Is The New Black"

SERIE COMEDIA PREMIUM

"Fuller House"

ACTOR SERIE PREMIUM

Dwayne Johnson

ACTRIZ SERIE PREMIUM

Sarah Jessica Parker

PROGRAMA SCI-FI/FANTASY TV

"Supernatural"

PROGRAMA CABLE SCI-FI/FANTASY TV

"The Walking Dead"

SERIE PREMIUM SCI-FI/FANTASY

"Outlander"

PROGRAMA COMPETENCIA TV

"The Voice"

PROGRAMA MATUTINO COMENTARIOS

Ellen DeGeneres

CONDUCTOR PROGRAMA NOCTURNO

Jimmy Fallon

SHOW ANIMADO TV

"The Simpsons"

ACTOR EN NUEVA SERIE DE TV

Matt LeBlanc

ACTRIZ EN NUEVA SERIE DE TV

Kristen Bell

NUEVO PROGRAMA COMEDIA TV

"Man With A Plan"

NUEVO PROGRAMA DRAMA TV

"This Is Us"

MÚSICA

CANTANTE MASCULINO

Justin Timberlake

CANTANTE FEMENINA

Britney Spears

GRUPO

Fifth Harmony

REVELACIÓN

Niall Horan

ARTISTA MASCULINO COUNTRY

Blake Shelton

ARTISTA FEMENINA COUNTRY

Carrie Underwood

GRUPO COUNTRY

Little Big Town

ARTISTA POP

Britney Spears

ARTISTA HIP HOP

G-Eazy

ARTISTA R&B

Rihanna

ÁLBUM FAVORITO

If I'm Honest / Blake Shelton

CANCIÓN FAVORITA

“Can't Stop The Feeling” / Justin Timberlake

DIGITAL

CELEBRIDAD FAVORITA REDES SOCIALES

Britney Spears

ESTRELLA MEDIOS SOCIALES

Cameron Dallas

ESTRELLA YOUTUBE

Lilly Singh

PREMIO HUMANITARIO

Tyler Perry.

