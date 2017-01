Woody Harrelson habla sobre su personaje en spin-off de Han Solo

MADRID.

Woody Harrelson será el mentor del joven Han Solo al que interpretará Alden Ehrenreich en el spin-off que prepara Disney. El actor ha desvelado algunos detalles del personaje con el que debutará en la saga galáctica, donde no será precisamente un 'buen tipo'.

Durante la promoción de su primera película como director, 'Lost in London', Mashable entrevistó a Harrelson, quien explicó que su personaje en Star Wars será un criminal. Tal y como hizo en 'Los juegos del hambre', el intérprete encarnará a un mentor, en este caso el de Han Solo, que al igual que el cazarrecompensas, será un poco canalla.

Soy el mentor de Han, pero también soy un poco un criminal. No creo que tenga que llevar mucho maquillaje o algo así. Ya veremos cómo se desarrolla el aspecto. Me voy a reunir con el equipo de maquillaje y peluquería mañana para verlo todo. Solo hablaremos un poco de eso", adelanta Harrelson.

Al igual que Obi-Wan Kenobi guió a Luke Skywalker en los caminos de la Fuerza, el personaje del actor enseñará a Han Solo los caminos del contrabando y lo que se consigue siendo un poco sinvergüenza.

No creo que deba decir nada más, porque la Fuerza no me lo permite", advirtió Harrelson.