Bella Hadid deja de seguir en redes a Selena Gomez

MADRID.

'Ojos que no ven, corazón que no siente'. Esta es la máxima que parece haberse aplicado Bella Hadid en su decisión de no seguir en redes a Selena Gomez por más tiempo.

La modelo, que fue la pareja de The Weeknd hasta hace unas semanas, desaparecía del grupo de seguidores de la cantante tras la publicación de las fotos de esta besándose con el canadiense en la calle.

goodnight- love and light to you all..happy to be home- Un vídeo publicado por Bella Hadid (@bellahadid) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 4:32 PST

Lo curioso es que la hermana de Gigi Hadid no ha dejado de seguir a su expareja y la cantante también la sigue en todas sus cuentas sociales.

Ambas jóvenes han mantenido siempre una relación cordial, ya que a las une la novia de Zayn Malik, una de las mejores amigas de Taylor Swift.

Bella y The Weeknd decidieron romper su noviazgo el pasado mes de noviembre y coincidieron a principios de diciembre en la pasarela de Victoria's Secret, precisamente el desfile donde el cantante de Starboy y la de Hands to Myself coincidieron por primera vez en el año 2015.

