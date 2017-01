Nadie oferta aún por el Ferrari de Justin Bieber que salió a subasta

SCOTTSDALE, Arizona.

Un Ferrari diseñado especialmente para Justin Bieber está siendo subastado.

Hasta el jueves por la mañana no había ofertas por el auto.

Sin embargo, el Ferrari tiene algunos detalles. Barrett-Jackson dijo que el reporte de daños del vehículo señala que tuvo un golpe en la parte trasera. En 2014 sufrió un accidente en California, aunque “los airbag no se desplegaron”.

