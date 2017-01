Trump responde a Meryl Streep: 'una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood'

WASHINGTON.

Donald Trump respondió el lunes a una crítica de Meryl Streep calificándola como una actriz sobrevalorada, luego de que la tres veces ganadora del Oscar condenó una imitación del presidente electo estadunidense de un reportero discapacitado durante un evento de campaña en 2016.

El domingo, con ocasión de la gala de entrega de los Globos de Oro, Streep criticó con dureza a Trump:

Streep, al igual que gran parte de las estrellas de Hollywood, respaldó abiertamente a la rival de Trump, la demócrata Hillary Clinton, en la elección presidencial de noviembre pasado.

El republicano ganador de los comicios, que asumirá la presidencia el 20 de enero, escribió en Twitter:

Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro".

Es una lacaya de la gran perdedora Hillary", agregó.