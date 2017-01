Video: Las mejoras del traje de Spider- Man en 'Homecoming'

MADRID.

Con su estreno previsto para el verano de este año, el nuevo Spider-Man de Tom Holland y Marvel va descubriendo sus armas. Y en el reciente vídeo de la cuenta oficial de la película, se lo han tomado al pie de letra: todas y cada una de las mejoras que tiene el nuevo traje del trepamuros.

Amparándose en Tony Stark (diseñador del traje), el nuevo atavío de Peter Parker incorpora algunas novedades con las que Marvel parece pretender que los fans de los cómics recuerden que no se han olvidado de ellos.

Tal y como ya se vio en el tráiler, la próxima indumentaria de 'tu amigo y vecino' Spiderman vendrá con modernos y mejorados disparadores de telaraña que permitirán a Peter Parker elegir entre diferentes "tipos de red seleccionables", así como un sistema de puntería por láser.

The most important upgrade out of #CES2017. #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/PmJ0KDYpoY

— Marvel Entertainment (@Marvel) January 5, 2017