Los memorables 'memes' a los famosos en 2016

CIUDAD DE MÉXICO

Infinidad de celebridades fueron blanco de los llamados “memes” en redes sociales durante este 2016, y es que cada vez que ‘metían la pata’ al momento de decir o hacer algo, los especialistas en Internet se encargaron de plasmar el ‘tropezón’ para toda la vida.

Quién fue víctima de su lengua fue Julión Álvarez, pues luego de aventarse la puntada de decir que una mujer no sirve si no sabe trapear, se le fueron a la yugular y, aunque salió a defenderse, surgieron miles de memes burlándose del cantante.

Sin duda alguna Alejandro Fernández fue el rey de los memes este año, después de que se filtraran fotos de una fiesta que tuvo en Las Vegas, donde sale sin camisa y abrazado de dos hombres, “El Potrillo” se viralizó en imágenes donde, incluso, ponían en duda su sexualidad.

Alejandro tomó con filosofía el asunto y en un comunicado que mandó, dijo: “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Google”.

El error de Steve Harvey, el conductor de Miss Universo 2015, al decir mal el nombre de la ganadora, desató miles de burlas en todo este 2016, entre ellas su parecido con el cantante Óscar de León, de igual forma la reacción de Miss Colombia fue comparada con la de un perro chihuahua y los emojis con la cara de los involucrados en tan épico momento.

Brilliant Meme Reveals The Difference Between Steve Harvey and Hillary Clinton https://t.co/Eae5jnOFmH pic.twitter.com/q1oWXqZZJJ

— Reagan Coalition (@ReaganCoalition) 30 de diciembre de 2015