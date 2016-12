Los videos navideños más vistos en YouTube

MADRID.

Aunque la Navidad pasó hace menos de 24 horas, las celebraciones navideñas comienzan desde mucho antes, incluso principios de diciembre donde las fiestas y posadas son el pretexto perfecto para convivir con familiares y amigos.

Por supuesto que en estas celebraciones no puede faltar la música navideña y los villancicos, que en los últimos años se han modernizado gracias a las nuevas corrientes del pop y del rock.

Ahora que pasaron las fiestas, se lanzó la lista de los 10 videos musicales con temática navideña más escuchados en YouTube, donde Justin Bieber lidera la lista con la canción ‘Mistletoe’ y 267 millones de reproducciones.

En el listado también aparece Mariah Carey, Wham!, Pentatonix, Ariana Grande y hasta un carpool karaoke de James Corden.

Justin Bieber- 'Mistletoe': 267 millones de reproducciones

Mariah Carey- ‘All I Want For Christmas Is You’: 273 millones de reproducciones

Wham! – ‘Last Christmas’: 229 millones de reproducciones

Justin Bieber & Mariah Carey – ‘All I Want For Christmas Is You’: 131 millones de reproducciones

Pentatonix – ‘Little Drummer Boy’: 117 millones de reproducciones

Ariana Grande – ‘Santa Tell Me’: 114 millones de reproducciones

Pentatonix- ‘Carol of the Bells’: 75 millones de reproducciones

Shakin’ Stevens- ‘Merry Christmas Everyone’: 35 millones de reproducciones

Carpool Karaoke ‘All I Want For Christmas’: 25 millones de reproducciones

Pentatonix –‘God Rest Ye Merry Gentlemen’: 15 millones de reproducciones

fbp