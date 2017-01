Esta chica muestra lo importante que es posar bien para las fotos

CIUDAD DE MÉXICO.

Seguro habias escuchado lo de colocar una pierna adelante, cuando te toman una foto. Pues sí.

Anna Victoria es una bloguera de fitness que conoce los trucos de las redes sociales para tomarse fotos favorecedoras y quiere compartirlos con nosotras; no porque debamos lucir de cierta forma en las selfies, sino para recordar que no todo lo que vemos en Instagram es necesariamente cierto. Es fácil navegar por las redes sociales y sentir que no somos lo suficientemente delgadas ni perfectas como las chicas que aparecen en ellas.

Esta semana, Victoria publicó una fotografía suya tipo "antes y después" en dos posturas diferentes para mostrar cuán cuidadas son esas selfies de cuerpos perfectos de Instagram. En ambas tiene puesto un brasier rojo y unos calzones de corte alto, pero la diferencia es que en una foto está parada y en la otra sentada, con las obvias diferencias que esas posturas crean.

"Yo el 1% del tiempo contra yo el 99% del tiempo. Y amo ambas fotos de igual forma. Buenos o malos ángulos no cambian tu valor. Recientemente me topé con un artículo de una mujer que se niega a aceptar sus imperfecciones, porque no las ve como imperfecciones de ninguna manera. Lo amé porque manda un poderoso mensaje de que no deberíamos disculparnos, avergonzarnos ni obsesionarnos con nuestras lonjas, celulitis y estrías".

