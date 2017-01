Emiliano Gamero, el rejoneador que golpeó a su caballo

CIUDAD DE MÉXICO.

En las útimas horas su nombre se hizo trending topic después de difundirse un video en el que el rejoneador Emiliano Gamero lastimaba a su caballo, a manera de correctivo.

Aunque se disculpó, el torero sigue siendo severamente cuestionado.

Para que sepas de quién se trata, te resentamos un perfil realizado por RSVP:

Las patillas de torero antiguo al estilo Frascuelo o Lagartijo dejan ver el dramatismo del personaje que es por sí mismo Gamero. Con su estilo gitano, el pelo largo y las facciones angulosas, ya se tiene un atisbo de la personalidad que ha forjado con los años.

A los ocho tuvo el primero de muchos accidentes con una vaquilla. Desde entonces, las vicisitudes y el fantasma de la muerte lo han perseguido, sin que eso lo haya hecho claudicar por su pasión taurina y su amor por los caballos. "siempre que parece que voy a morir, me salva algo divino". El premio a fortaleza lo ha recibido a últimas fechas, en las que se ha convertido en el joven rejoneador de moda en México, “soy necio y muy romántico”, confiesa desde su rancho en El Ajusco.

UN PADRE ESTRICTO

Su padre es Guillermo Gamero, un rejoneador retirado en los años 90, que fundó su ganadería en Tlaxcala y crió caballos, “que yo montaba para enfriar”, dice Emiliano. En su adolescencia, se dedicaba a la charrería sin pensar en que seguiría los pasos de su padre.

Descubrió su pasión taurina a los siete años, la primera vez que toreó a una vaquilla en un festival en Hidalgo “sentí una adrenalina indescriptible; en ese instante nació un matador en mí”.Pero el dramatismo volvería pronto. Un año más tarde, en el cortijo La Escondida en Apizaco, perdió el sentido al torear a una vaquilla de Piedras Negras “y me ganó la cara”. Lo mandó al hospital varias semanas, como para que sus padres lo retiraran de los festivales. “Pensaron que con los años se me iba a pasar, pero cuando estaba en la prepa le dije a mi papá que quería torear otra vez”.

En aquel tiempo, ya era charro en el Lienzo Charro del Pedregal, “me respondió que no sería mi cómplice en algo tan duro”. Entró a la universidad como promesa a su padre, “para llevar la fiesta en paz”, pero en secreto, entrenaba con sus amigos y conseguía caballos. En una de esas tardes, logró la oportunidad de entrar en un cartel con Pablo Hermoso de Mendoza, “con toda la mala in-tención de que pegara un petardo, me fuera pésimo y me desanimara”, pero fue todo lo contrario. Le fue tanbien, que Pablo le ofreció trabajo en su rancho con los caballos, “me fui a San Miguel de Allende y estuve con él un año entero”.

A LO MACHO Y A LO BRAVO

Con lo ahorrado en el rancho, compró dos caballitos cuartos de milla “y con esos empecé a torear”. Debutó en un festival en San Pablo Tecalco con Marcial Herce, Albero Huerta y Alfredo Gutiérrez. “Me fue muy bien y ahí empezó la aventura”. Era el 2005. Pero el fantasma de la muerte se aparecería de nuevo. En una corrida en Campeche, los toros de El Junco eran más grandes de lo que esperaba, “mis rejones le quedaban muy pequeños, y en el intento de ponerle una rosa, el toro me prendió con todo y caballo”.

El matador Alfredo Gutiérrez lo sacó casi debajo del caballo. “Mi papá me dijo: ésta es la vida de un torero, ¿la quieres? O nos vamos ahorita y se acaba para siempre o sales y matas al toro”. Gamero se puso de pie y regresó a matar, “me fui de la plaza con un rabo”.

A partir de ahí buscó su camino de forma silvestre. Si bien su padre le apoyó con un caballo y a vecescon los fletes, Gamero se las arregló siempre solo, inclusive en lo técnico, "nunca tuve un maestro ni un guía, fue a lo bravo; no sabía hacer una barbada de adiestramiento de doma. Tenía muchas limitaciones. Nací de las piedras, nadie me esperaba para ser torero".

SOLO CONTRA EL MUNDO

No sólo su padre, sino las familias rejoneadoras, un círculo pequeño dentro del nicho que ya es la tauromaquia, no lo aceptaron bien. "Una vez me dijeron los Castillo, amigos de mi papá, que empezando por las greñas, no parecía torro, y como era muy rebelde, me lo dejé larguísimo por demostrar que eso no me hacía menos rejoneador".

En los carteles no fue distinto, "se volvió muy difícil alternar con rejoneadores de linaje; al-gunos me boicoteaban". Eso no lo detuvo; en su cuarta presentación en la vida ya estaba pisando la Plaza México como novillero.

En la temporada 2005-2006, cuando empezaba a sonreirle la vida, tuvo otro incidente casi mortal. "Se me cayó en la cabeza mi caballo Ponciano y me causó un edema cerebral, del que no me di cuenta hasta tres días después".

El parte médico fue brutal: podía vivir, pero sin volverse a subir a un caballo, "entonces me tiré a la depresión y a la bebida". Su pierna derecha no servía y se le entumía el brazo del mismo lado, "me peleé otra vez con mi papá y me vi obligado a vender a mis caballos. Te juro que tuve pensamientos suicidas".

LAS MUJERES QUE LO SALVARON

En ese periodo de oscuridad conoció a quien hoy es su esposa, a la actriz Mariana Morones, "empezábamos a salir y le conté mi historia, en lugar de compadecerse me dijo que si me quería morir que lo hiciera montado en un caballo y no en una cantina con una ingesta de alcohol. Me hizo reaccionar".Así fue que decidió llamar a su amiga Silvana, quien estaba a cargo de una caballeriza en Mérida, "era de unos empresarios y le pedí chamba para cuidarlos y montarlos".

No le dijo su condición, "porque si confesba que iba lisiado no me iba a dejar montar nada", así que disimuló hasta donde le fue posible. "Descubrí que podría rehabilitarme en la playa".

Cada mañana se llevaba un caballo distinto a Progreso, a tan sólo 20 minutos de Mérida, "me caía en la arena, pero no me lastimaba; entonces, me volvía a levantar. Poco a poco y día a día me rehabilité en la arena".

Uno de esos días, una mujer lugareña que siempre lo observaba le preguntó qué le había pasado, "al día siguiente llegó con unos menjurjes naturales". La señora le untó cataplasmas en la cabeza y dejó de caerse. "Me recuperé sin medicinas, a la antigua, gracias a ella y a mis ganas".

LA NIÑA DE SUS OJOS

La fe le ayudó a salir adelante, de vivir de prestado en una casita de interés social y montar caballos en la playa, acabó trabajando para el empresario Javier Sosa, "a quien le estoy muy agradecido y le debo mucho". Montaba 17 caballos al día; ante el nuevo panorama, invitó a Mariana a pasar una temporada con él, "pero ya no la dejé ir".

Al poco tiempo, ella quedó embarazada y la perspectiva de la vida fue otra para Emiliano, "cuando la niña nació aprendí a ahorrar, a pensar en el futuro, y sobre todo, me quise reconciliar con mi padre".

En 2009, Emiliano ya había vuelto a comprar caballos, entre ellos, Volcán, "mi pastor alemán, porque me cuida como nadie"; es verdad, para traerlo a las fotos hicieron falta dos caballerangos, sólo se calmó cuando Gamero lo acarició y le besó la cabeza. "Es el consentido, es el rey; él lo sabe".

Ya con el caballo de sus sueños, volvió a los ruedos en una corrida de rejones en Huamantla y cortó una oreja que marcó el principio de una carrera profesional. Tomó la alternativa en Toluca, el 4 de marzo de 2011, "yo cumplo años el 5" y la confirmó ese mismoaño en la México. Por los siguientes tres años, Gamero cambió su estilo de vida, "comencé a hacer una dieta habitual, mucho ejercicio; me cuidé como nunca antes. Ahora monto 18 caballos por día y tengo un maestro que me enseña las técnicas que antes trataba de imitar con videos". No dice su nombre, "porque no le gusta", pero es el mentor que lo ha pulido.

REJONEADOR DE MODA

2014 ha sido el año de su vida, "la prensa dejó de criticarme, los rejoneadores me dejaron de poner trabas, pero lo más importante fue que me gané el respeto de la afición". De aquel toreo dramático en el que "arriesgaba hasta lo que no sabía hacer", Gamero se ha convertido en un torero a caballo con elegancia y estilo, "ya tengo mis monturas españolas, que antes no me alcanzaba para comprar".

Ahora también se da el lujo de ponerse hombreras en el traje, "si los toreros a pie tienen, yo por qué no". Se manda a hacer su propia ropa y decora personalmente sus rejones, "imprimo mi personalidad". Asegura que se siente un torero como Dios manda, "eso es lo único que tienes que saber: ser y sentirte torero".

Si quieres saber más, visita RSVP.