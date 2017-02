Mira lo que dice tu horóscopo hoy jueves 2 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO

No puedes negar que, aunque te consideres un escéptico, de cuando en cuando le echas un ojo a la sección zodiacal.

¿Qué tiene reservado para ti este día según la posición de los astros? ¿Buenas o malas sorpresas? Cuenta la leyenda que los astros lo saben todo.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) A veces es mejor mirar hacia al pasado antes de avanzar. Considere los errores que cometió y revise la forma en la que encara algo que quiere buscar. No pierda sus metas

Si su cumpleaños es hoy, haga una estrategia y planee su futuro. Si espera a que las cosas lleguen a usted, nunca alcanzará sus metas. Es hora de ser agresivo y hacer realidad sus sueños. Aléjese de conflictos.

ARIES (21 de marzo) Hallará difícil establecerse, saltando de una cosa a la otra sin pensarlo mucho. Concéntrese con disciplina en lo que quiere lograr y evitará el caos y contratiempos emocionales.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo) Elija usar su encanto para lograr lo que quiere. No vacile en demostrar lo que tiene para ofrecer. Ocúpese de su salud, los malos hábitos pueden dejarlo vulnerable.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio) Estará partido entre lo que debe y lo que quiere hacer. Ocúpese primero de sus negocios y evitará quejas y críticas. Busque nuevas formas de incrementar su productividad.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio) Hágase a un lado si alguien quiere discutir con usted, no tiene que contestar. No deje que sus emociones lo arrastren a los asuntos de otra persona, meterse no resultará bien.

LEO (23 de julio al 22 de agosto) Experimentará una revelación emocional. Escuche lo que le dice su corazón y haga cambios personales que lo alienten a desarrollar un talento o una idea que tiene. El trabajo duro le mostrará nuevos caminos.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre) Usted puede ser encantador si quiere algo, pero también puede esperar que alguien use pedidos emocionales para emparejar las cosas. Esté preparado para enfrentar sus miedos.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre) Si planea cuidadosamente, podrá hallar una forma de complacer a todos, incluyéndose a usted. Alterar su rutina será beneficioso en más de una forma, analice sus opciones.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 21 de noviembre) Abrace lo inusual y halle formas singulares de avanzar personalmente. Vea diferentes culturas y lugares que le ofrezcan una rutina que se le adecúe mentalmente.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre) Despeje un espacio en casa que lo ayude a desarrollar una idea o halle formas de ganar dinero extra para mejorar su estándar de vida. Exprese cómo se siente y sus intenciones.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero ) Evite viajar y tratar con instituciones o con agencias del gobierno. Si va en contra de algo más grande que usted tiene que estar completamente preparado y seguro.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) Muestre un poco de compasión y ponga algo de fuerza para ayudar a otros. Sus gestos bondadosos lo pondrán en una buena posición más tarde cuando necesite un favor.