Movimiento Ciudadano no competirá en elección en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, confirmó que no participarán en las elecciones del Estado de México y Coahuila.

Tras la inauguración de las mesas de diálogo “Proyecto Ciudadano Para México”, el líder partidista detalló en entrevista que no hay candidato en la entidad mexiquense y en la que están trabajando es en Nayarit y Veracruz.

No se trata de participar sin candidato competitivo, no se trata de aparecer en la boleta sin candidato. Lo que vas a llevar una propuesta de gobierno con alguien que la haga viable", dijo.

Delgado Rannauro mencionó que el no ir a la elección no dependió de que Alejandro Encinas no haya acerado la candidatura.

Él hizo algunas consideraciones, pero nosotros no podemos avalar un proyecto si no está soportado en una personalidad que recoja la visión de Movimiento Ciudadano", enfatizó.

mpe