Aplican hasta 80% de descuento en multas y fotomultas

CIUDAD DE MÉXICO

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció una reducción del 80 por ciento en el pago oportuno de multas vehiculares y fotomultas, así como la permanencia, todo el mes de febrero, del descuento del 8 por ciento en el pago anualizado del Impuesto Predial.

Lo anterior dijo, como parte de las acciones que su administración realiza en favor de la población para hacer frente a la situación económica que impera en el país.

El anuncio fue realizado durante la presentación del programa Biometría de voz para acreditación de beneficios fiscales en Impuesto Predial, proyecto que va dirigido a jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, incapacidad por riesgo de trabajo, invalidez, personas con discapacidad, adultos mayores sin ingresos fijos y personas de escasos recursos.

Con la implementación de esta herramienta y una vez que el contribuyente registre su huella de voz, con tan sólo una llamada podrá acreditar su beneficio para cada ejercicio fiscal sin tener que desplazarse a las oficinas de la Tesorería.

Se llama así: Ahora Tu Voz te Beneficia, es un programa de voz, tu voz vale; porque la voz -según nos explicaron los expertos- es como si pusieras tu huella, que esa no te la pueden falsificar, no hay dos iguales. Es única, es tuya, no tenemos el riesgo de que alguien más hable y que diga que eres tú y que pueda engañar o pueda cometer alguna conducta no deseada, no. Con tu voz estamos seguros que se trata del beneficiario directo”, afirmó el Jefe de Gobierno de la CDMX.