Suscriben PRD y PT coalición para gobernador del Edomex

CIUDAD DE MÉXICO.

A cinco minutos de que venciera el plazo para registrar coaliciones para el proceso a gobernador en el Estado de México ante el Instituto Electoral, los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática y del Trabajo suscribieron la coalición el Cambio es Posible.

Pese a que se había anunciado que la coalición sumaría a Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional, finalmente la gran alianza opositora no se concretó por diversos motivos entre los que destacaron que el blanquiazul quiso imponer a su candidato y MC quería impulsar desde la dirigencia nacional al senador Alejandro Encinas.

A decir del PRD esta coalición les alcanza pelear con la suscrita por el PRI y sus aliados para hacerse de la gubernatura, aunque lamentaron que no haya sido el bloque amplio que se planteó en un inicio.

La forma en la que elegirán candidato es continuar con sus procesos internos, los dos aspirantes mejor colocados irán a encuesta de preferencias y el 5 de marzo quedará electo el candidato.

Teníamos muy claro que había que buscar un candidato que reuniera los requisitos de ambos partidos, no se pudo cristalizar, ellos cerraron la posibilidad que fuera un candidato del PAN sin mencionar el nombre, todavía obviamente eso no nos da garantías como izquierda para ir de manera conjunta por lo cual se decidió no participar", señaló Omar Ortega Álvarez, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática.