Mira lo que dice tu horóscopo hoy jueves 19 de enero

CIUDAD DE MÉXICO

No puedes negar que, aunque te consideres un escéptico, de cuando en cuando le echas un ojo a la sección zodiacal.

¿Qué tiene reservado para ti este día según la posición de los astros? ¿Buenas o malas sorpresas? Cuenta la leyenda que los astros lo saben todo.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero ) Halle nuevas formas de usar su conocimiento para avanzar económicamente. Trate con instituciones que le puedan ofrecer la información para aumentar sus ingresos.

Si su cumpleaños es hoy, busque alcanzar sus metas. Ponga su esfuerzo en hacer las cosas con sus propios términos. Ayudar a otros a avanzar mientras usted se queda en el mismo lugar lo hará lamentarlo.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril) Una evaluación honesta seguida de una buena sugerencia le evitará abarcar más de lo que puede. Se pueden esperar demoras en los viajes y en los trámites burocráticos.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo) Aprenderá mucho de aquellos a los que elija para ayudar. Compartir perspectivas estará a la orden del día. Participe en eventos que le permitan usar sus habilidades.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio) Estará sujeto a escrutinio si no es comunicativo acerca de lo que realmente quiere. Sea fiel a usted mismo y siga su sueño en lugar de invertir en la ganancia de alguien más.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio) El gasto emocional será su caída. No puede comprar el amor, pero ofrecer su tiempo y comprensión alentará una mejor relación con alguien que se quiera aprovechar de usted.

LEO (23 de julio al 22 de agosto) Enfóquese en estabilizar su posición o en sacar el máximo de sus posibilidades de avanzar. No deje que un asunto emocional lo detenga de ser productivo o de hacer lo que se espera de usted.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre) No subestime su competencia o alguien tratará de aprovecharse de usted. Si usted cede se apilarán las demandas. Hágase oír si hay algo que no puede o no quiere hacer.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre) Busque alternativas cuando se trate de tratar con pares, niños o de una inversión. La acción impulsiva será para su perjuicio. Tome su tiempo y viva dentro de sus medios.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 21 de noviembre) No comparta sus secretos. Manténgase cerca del hogar y ponga su energía en las ganancias y las relaciones importantes. Se destaca el romance junto con alteraciones físicas.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre) Vaya de a poco con una meta, pero no acepte tanto que no pueda terminar su misión. Equilibrio y mantenerse en lo que es asequible serán sus mejores formas de progresar.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) Evite las empresas conjuntas o los gastos impulsivos. Implemente cambios de ahorro para que lo ayuden a reducir sus costos. Un regalo u oferta inesperada parece prometer.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) Los asuntos de dinero, legales y médicos serán difíciles de tratar si deja que interfieran sus emociones. Separe sus necesidades de lo que es mejor para todos los involucrados.