ElQueLaHaceLaPaga: Se enfrentan a tiros y detienen a ladrones

CIUDAD DE MÉXICO

En el preciso momento en el que una mujer paramédico le corta la playera al hombre herido, para revisar si tiene algún balazo en el pecho, se percata que se trata de un ladrón que acaba de ser detenido.

Un grupo de cinco personas, entre ellos dos hombres y tres mujeres, fueron detenidos tras asaltar un negocio al sur de la ciudad. Los delincuentes intentaron huir a bordo de un vehículo Honda Civic.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Publica, se percataron del acontecimiento y comenzaron la persecución; el tráfico, sin embargo, los obligó a proseguir la persecución a pie, al identificar el vehículo uno de los agentes les pide que desciendan.

Me identifico y le pido a estas personas que desciendan del vehículo… una persona que iba en medio de los vehículos saca un arma le apunta a mi compañero, en ese momento el conductor le avienta el carro para darse a la fuga, como yo escucho las detonaciones de arma de fuego, me agacho y le hago dos detonaciones a la altura de la llanta trasera…”, aseguró Hamblert de Jesús Orozco, uno de los elementos implicados.

Los delincuentes se dieron a la fuga en ese momento, sin embargo, otro de los policías quien acudía en apoyo a bordo de una motocicleta, los alcanzó y disparó en la llanta trasera de uno de los vehículos logrando que este se orillara.

Le damos el alcance, una persona estaba apuntándome y nos avienta el carro, en ese momento yo efectúo dos disparos a la llanta trasera lateral derecha. El vehículo Civic es obligado a orillarse para no estrellarse…. Es cuando mi compañero se le cierra me bajo y me aboco a la detención directamente del conductor”, explicó Luis Martínez Bautista.