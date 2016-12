Analizan alzas en transporte público por ajuste en combustibles

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante el inminente aumento a las gasolinas y el diésel, el Gobierno de la Ciudad de México analiza un posible incremento a las tarifas del transporte público. Será después del 15 de enero cuando decidia la fórmula que se aplicará, dijo en entrevista Héctor Serrano, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Agregó que a partir del primero de enero la Semovi comenzará a valorar el impacto del incremento a los combustibles en los diferentes sistemas de transporte público, tanto concesionados (microbuses, vagonetas, autobuses y taxis), como de los organismos gubernamentales (M1, antes RTP y Metrobús).

Sin embargo está descartado que el Metro, el Tren Ligero y el Trolebús tengan un aumento.

El Gobierno de la Ciudad no ha tomado una decisión respecto a la posibilidad de incrementar o no la tarifa, esto qué quiere decir, que necesitamos revisar el impacto que esto causa, efectivamente todo lo que implica incremento en gastos de operación obliga a revisar y hacer un rediseño. La razón es muy sencilla: hay cosas que requieren condiciones de operación y es a través precisamente del combustible.

El porcentaje del probable incremento dependerá de los resultados del análisis, en el que se incluirán las peticiones de taxistas y microbuseros, que han exigido hasta cuatro pesos de incremento.

Lo tenemos que revisar nosotros, está bien que ellos pidan lo que consideren, pero no quiere decir que lo que piden es lo que necesariamente se va a autorizar; lo que tenemos que revisar es cuál es el ajuste exacto, que permita –insisto, es muy importante– que no deje de darse el servicio a los usuarios que lo necesitan, que no se ponga en riesgo la operación de los servicios, la justa medida, no se trata de aprovechar esta condición económica que afecta el bolsillo de los capitalinos”, dijo.