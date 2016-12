Este jueves, en el Azteca, tendrá lugar el primer juego de esta inusual final del futbol mexicano. Inusual, no por los protagonistas, tanto Tigres como el América han demostrado ser los mejores equipos en este Apertura 2016, sino por la fecha y, sobre todo, por el tiempo de espera entre las semifinales y los partidos definitorios.

Mucho se ha especulado en los medios durante estos días sobre quién será perjudicado o beneficiado por esta peculiar situación. ¿Llegará el América muy cansado del periplo japonés? ¿Le pesará más a Tigres la inactividad y perderá ritmo de competencia? En algunas tertulias futboleras, la discusión en este sentido es tan profunda, que pareciera que en estos factores está la clave del resultado final. Algunos eruditos sostienen sus argumentos como si lo que estuviesen defendiendo fuesen fórmulas matemáticas que, de forma lógica e infalible, se pueden demostrar. A todos ellos les pregunto: ¿todos los organismos son iguales y les afecta de la misma forma un jet lag de 15 horas de diferencia? ¿Es posible saber a ciencia cierta si perder por el 3er puesto del mundial de clubes por penales desmoraliza o motiva más a los jugadores de las Águilas de cara al duelo contra los felinos? ¿Es un reto más grande para el Tuca manejar la ansiedad de sus futbolistas por la larga espera o mantener el ritmo competitivo con la intensidad de los entrenamientos?

La realidad es que la situación no es ideal para ninguno de los dos conjuntos; ni estar 18 días sin competencia es bueno ni disputar entre medio una competición altamente exigente como el Mundial del Clubes, al otro lado del mundo; no es lo más recomendable. En lo único que deben estar enfocados sus responsables técnicos es en cómo planificar para que sus futbolistas lleguen de la mejor forma —física, anímica y futbolística— a los duelos del 22 y el 25. Los factores que determinarán el resultado son muchos, perder el tiempo en este tipo de especulaciones no tiene mucho sentido.

Será un duelo de estilos entre dos entrenadores extranjeros que ya son patrimonio del futbol mexicano. Por un lado, el Tuca Ferretti, un brasileño injustamente catalogado de defensivo que viene demostrando hace años ser uno de los mejores preparadores del medio. Y, por el otro, Ricardo La Volpe, un técnico que ni sus discutibles formas ni su anemia de títulos opacan su legado en nuestro balompié. La cantidad de entrenadores que han sido influenciados por el argentino son una demostración que el éxito no sólo pasa por ganar campeonatos. Ser imitado ganando no tiene demasiado mérito, formar escuela habiendo ganado un solo torneo no es, para cualquiera, ni un detalle menor.

Son 180 minutos que seguramente nos harán disfrutar a lo grande, e, independientemente de la grandeza de sus entrenadores, por un lado Gignac, Pizarro y compañía y, por el otro, Oribe, Romero y sus compañeros, tendrán la última palabra.