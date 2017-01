Al suscitarse el antagonismo entre el jefe del área técnica de la comisión de árbitros, el doctor Edgardo Codesal, y un grupo de silbantes, encabezados por varios internacionales, se refleja la anarquía que existe en el ámbito arbitral y que su aparente detonante fue haber debutado a dos silbantes y no haber usado a ninguno con gafete de FIFA como central en la primera jornada del presente torneo, el Clausura 2017.

Sin embargo, debemos recordar que esta rebelión se originó en aquella charla en que el susodicho doctor le recriminó a José Luis Camargo su aparente intromisión en la expulsión de Abraham González en el Pumas-Monarcas, sin olvidar el reproche que le hiciera a Jorge Isaac Rojas por su actuación en el Tigres-América, en el Clausura 2016, porque expulsó a William da Silva, lo que más tarde se agudizó en la reunión preliguilla cuando le solicitaron que cambiara o reformara su metodología en la capacitación teórica-técnica con los silbantes, incluida una mejor participación de la caterva de asesores que llegaron con el galeno.

Además, los silbantes argumentan que perdió la confianza en ellos, quitándoles autoridad y credibilidad al no designar a ciertos árbitros con determinados equipos. Incluso, los parámetros para juzgarlos y calificarlos eran diferentes con ciertos árbitros.

Por otro lado, considero que el susodicho galeno no rectificó su proceder de sus dos gestiones anteriores en las que reinó el cuatachismo, la venganza y aquello de “divide y vencerás”, siguiendo en éste, su tercer mandato, una situación similar, con lo que cooperó decididamente para que la actual crisis arbitral sea la peor que se recuerde, pues no se nos debe olvidar que cuando llegó declaró que había un retraso de diez años de capacitación, por lo que ahora, ¿serán 12? Si así era, pues, entonces, habrá que preguntarle varias cosas: ¿A qué árbitro formó? ¿Por qué desde hace siete meses, cuando hubo indisciplina, no la detuvo ni se impuso como autoridad? ¿Cuándo dio charlas en provincia? Etcétera, etcétera. No se vale que ahora, ya fuera de su puesto, hable. Además, ¿cómo llegó? Con camarilla. Así que el que a hierro mata, a hierro muere.

Respecto a los árbitros, ahora sí se reunieron para correr al que ellos trajeron. Escupieron al cielo y les cayó en la cara. O bien, árbitros necios que acusáis a Codesal cuando sois causa de lo mismo.

¿Por qué no se manifestaron cuando Osvaldo Martínez y Darío Benedetto los insultaron diciéndoles: “Ratoneros y cagones”, o bien, ¿por qué permiten que su cédula (la doncella del futbol) sea mancillada, o mejor dicho, ninguneada?

Por último, ahora van a traer al español Fernando Tresaco, que fuera abanderado, y al salvadoreño Rodolfo Sibrián, cuando aquí hay árbitros con entorchados mundialistas como un Marco Antonio Rodríguez, por ejemplo, que bien puede sacar al arbitraje de esta catástrofe.