CIUDAD DE MÉXICO.

Hace más de 10 años, Jaime Lozano comenzó a maquilar la idea de ser técnico, una vez se retirara de las canchas. Lo logró. La puerta a los banquillos se la abrió el Querétaro, club al que llegó hace dos años para tomar un sitio en las fuerzas básicas y ahora le da la oportunidad en el primer equipo.

“Me tomó por sorpresa, aunque estoy preparado para esta oportunidad. Me siento capaz y eso se debe a que estoy en constante evolución. Trato de aprender de colegas y equipos que me gustan”, dijo Lozano, en su presentación como técnico de los Gallos.

Tenía 27 años y el originario de la Ciudad de México se acercaba a sus técnicos para pedirles consejos. El proyecto para llegar a la dirección técnica comenzó a tomar forma a partir de una llamada de Joaquín Beltrán, capitán del Jimmy en su época con Pumas. El Capi le pidió que se fuera a vivir a Querétaro y comenzara su formación como entrenador en las fuerzas básicas de los Gallos.

“Doy gracias a la directiva por la desición, porque esto estaba hablado con la directiva desde hace tiempo, porque no es fácil darle oportunidad a gente joven. No es fácil confiar en técnicos mexicanos, habemos pocos y me llena de alegría que la gente confíe”, mencionó el nuevo estratega.

Lozano sorprendió en su primer torneo. Terminó en la cima de la categoría sub 20 y luego, al siguiente semestre, levantó la copa que lo avalaba como campeón de dicha categoría.

“Quiero un equipo ganador, un equipo que domine los partidos, sé que me va a llevar tiempo, pero para eso estoy, para trabajar y conseguirlo. Así como lo comentaba, con la sub 20 nadie se acercaba y luego estaba lleno de promotores y de rivales. Ahora los de selecciones nacionales vienen a vernos. Quiero que en Gallos haya muchos jugadores de selecciones, quiero que se sientan orgullosos de jugar en el Querétaro”, agregó Lozano.

Con la llegada de Lozano al primer equipo, Galindo deja la sub 20 y se convierte en su auxiliar, lo que demuestra el trabajo con los técnicos de casa. Héctor Altamirano está al mando de la segunda división.

Quieren continuar con los éxitos de la institución

Arturo Villanueva, presidente administrativo y operativo de los Gallos, fue uno de los encargados de presentar a Jaime Lozano como el nuevo entrenador del equipo. Entre los deseos del directivo está que el Jimmy continúe con el éxito que ha tenido hasta ahora la institución.

“El contrato de Jaime Lozano será por este torneo y el siguiente. Estamos convencidos que sólo es el inicio y estaremos negociando en un año para ampliar el contrato. Como lo mencionamos al inicio de la conferencia, seguramente Jaime nos dará muchas alegrías, no sólo como directiva, sino a todo el club, a toda la institución”, dijo Arturo Villanueva.

El directivo de los Gallos ha sido testigo de cómo la institución ha crecido en los últimos años. Bajo su gestión, el Querétaro ha conseguido dos campeonatos de fuerzas básicas, una final de Liga MX, un título de Copa MX y se logró que la institución participara por primera ocasión en un torneo internacional, al clasificar a la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Es un orgullo presentar a un técnico joven, preparado, capaz y dispuesto a enfrentar este tipo de retos, confiamos plenamente en él”, agregó Arturo Villanueva.

Jaime Lozano estará a cargo de un conjunto que ahora tiene seleccionados nacionales en todas las categorías y que, recientemente, inauguró unas instalaciones especiales para la formación de jugadores de fuerzas básicas.

Además, en el plantel actual se mantienen los dos jugadores que han conseguido un campeonato de goleo portando la camiseta de los Gallos: el brasileño Camilo Sanvezzo que lo hizo en el Apertura 2014 y Emanuel Tito Villa goleador en el Apertura 2015.