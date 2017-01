CIUDAD DE MÉXICO

En un acto de asombro y de unión por parte de 22 mil personas que se dieron cita en el TSM, durante el encuentro en el que Santos Laguna y derroto 2 – 0 a la Franja del Puebla, Cantaron el Himno Nacional.

Corría el minuto 16 del segundo tiempo cuando se llegó a este momento, donde la afición se puso de pie para entonar a capela el himno de nuestro país.

Pero esta historia inicio a través de las redes sociales (Facebook, Twitter), por medio de un aficionado de nombre Miguel García.

Se me ocurrió por la situación que está pasando en el país, no se hizo con la finalidad de que no se construya un muro, ni de derrocar un gobierno corrupto, la única finalidad era hacernos ver, y hacerse notar que la gente se puede unir, puede hacer algo en conjunto, solo falta organizarnos”, expreso el aficionado a Palabra del Deporte.