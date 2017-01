ZÚRICH

Sabe que los atacantes viven de los goles aún sin jugar bien, sin embargo, el delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández descartó desesperación ante la sequía que atraviesa con Bayer Leverkusen.

El ariete tricolor tiene más de 100 días sin marcar en cotejo oficial, la última vez que vio las redes fue el 1 de octubre en Bundesliga contra Borussia Dortmund, aunque se hizo presente en el marcador apenas hace unos días en la disputa amistosa de la Florida Cup.

En mi caso, no me desespero, realmente. Por 10 años metí un gol por partido, casi sin parar, y no pensaba que fuera el mejor del mundo, y ahora tampoco me deprimo por unos meses sin marcar. Lo que a mí más me gusta es jugar futbol", manifestó "Chicharito" en entrevista con el portal oficial de la FIFA.