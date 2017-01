CIUDAD DE MÉXICO

Para José Manuel de la Torre, técnico de Santos Laguna, no hay torneos sin seriedad ni partidos sin importancia. Así se trate de la Copa Mx, de la Liga o de cualquier otra competencia, en la que estén involucrados rivales de primera y segunda categoría.

En esta profesión, todo es muy en serio. No hay partidos amistosos ni planteles alternos; los jugadores son parte de un equipo y tienen mucha calidad. No va a ser fácil. El hecho de que la Copa no dé un cupo para la Copa Libertadores, no le resta importancia. Al contrario, mientras esté en juego un título todos lo queremos ganar", menciona.