WASHINGTON

El presidente Barack Obama abrió las puertas de la Casa Blanca a los Cachorros de Chicago para festejar el lunes el campeonato de la Serie Mundial que conquistaron hace poco más de dos meses, y resaltó el impacto del deporte como elemento de armonía en un país dividido.

From one 44 to another, thanks for finally giving @FLOTUS and generations of hopeful fans a @Cubs championship. pic.twitter.com/RnLyTYF2ub

— President Obama (@POTUS) 17 de enero de 2017