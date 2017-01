CIUDAD DE MÉXICO.

Espero que ahora sí se haga el partido”, ésa es la única expectativa que el coach de los Spurs, Gregg Popovich, quiere del juego de esta noche ante los Soles de Phoenix. “Fue horrible esa vez, tanto trabajo y el juego no se hizo. Fue deprimente para todos”.

En la temporada 2013-14, el equipo iba a enfrentar a los Timberwolves de Minnesota en el primer partido oficial en la Ciudad de México en 16 años, pero el juego fue pospuesto después de que la arena se llenó de humo por problemas con un transformador. Aunque los Wolves volvieron al año siguiente, San Antonio había dejado sólo suspiros entre la afición.

El entrenador recibió a la prensa menos de dos horas después de que aterrizaron en la Ciudad de México. El equipo no tendrá tiempo de nada, mientras que los Soles pudieron visitar las Pirámides de Teotihuacán y algunos monumentos de la capital, San Antonio pasará apenas un poco más de 24 horas aquí.

Lástima que no estaremos más tiempo, me hubiera gustado tener al menos dos cenas aquí”, aseguró el entrenador entre comentarios sarcásticos y bromas, como suele hacerlo.

Los Spurs vienen de ganar por diferencia de 40 puntos a los Lakers de Los Ángeles y, aunque estarán poco tiempo en México, el coach Pop no cree que sea una ventaja sobre Phoenix, que ya tienen cuatro días en la ciudad.

No creo que haya diferencia, nosotros jugamos el jueves igualmente, es simplemente el calendario que nos tocó. Creo que si hubiéramos tenido más tiempo, de todos modos hubiera sido la mejor opción”, afirmó el coach.

Pero no es el único que se lamenta de pasar tan poco tiempo en México, el delantero Pau Gasol aseguró que le hubiera gustado poder conocer más cosas. Aun así, para el español, el poder visitar la Ciudad de México y conocer a la afición es una gran experiencia. “La verdad es un recibimiento que no me esperaba”.

Pau no se preocupa sólo por el partido que tienen delante ante los Soles, sabe que tienen de su lado experiencia, aunque no se confía. Tiene en su mente el resto de los juegos en la temporada completa y no en un solo partido. Reconoció al llegar a la Ciudad de México que la clave del éxito es la práctica y el acoplamiento que han logrado: tienen 31 triunfos y sólo ocho derrotas en la campaña, con una racha de 8-2.

Creo que venimos con buen ritmo, para poder sacar nuestros objetivos, sólo tendremos que descansar a los jugadores cuando se necesite y así poder llegar bien a playoffs. Queda mucha temporada por delante, pero estamos en buen camino”, afirmó a la prensa mexicana.