CIUDAD DE MÉXICO.

El defensa mexicano que en 2012 puso su nombre en la historia junto con los otros miembros del plantel de la Sub 23 que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos Londres se ha unido a un equipo que, describe, lo ha recibido con los brazos abiertos.

A Hiram Mier le preguntan seguido por el paradero de su presea dorada, la cual se quedó en territorio regiomontano. Ahora se ha integrado a los Gallos del Querétaro.

Además de calificar como inmejorable la manera en que ha sido recibido por parte de aficionados, jugadores, cuerpo técnico y directivos del cuadro queretano, aunado al convincente proyecto presentado por la institución, Mier añadió el hecho de volver a ser dirigido por Víctor Manuel Vucetich, técnico, que lo debutó en el Monterrey y con quien consiguió cuatro títulos, como uno de los factores que le ayudaron a tomar la decisión de enfundarse en la casaca albiazul.

Cuando se hizo el traspaso hablé con él y sí, es una de las cosas que me impulsaron a venir para acá. La verdad que tenía muchas ganas de venir, y más porque ya me conoce, yo lo conozco a él, estuve trabajando años ahí, en Monterrey. Fue en 2010 cuando él me debutó, la verdad que me conoce bastante bien y se lograron bastantes cosas juntos ahí y es la idea, venir acá a lograr cosas.”