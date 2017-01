CIUDAD DE MÉXICO.

Nada de lo que hace Sergio Ramos en el Real Madrid pasa desapercibido. No es el más técnico de la plantilla de Zinedine Zidane, pero es el que porta el gafete de capitán. Sus goles han salvado a los merengues de la derrota y él utilizó el tanto que anotó contra el Sevilla para responder a las agresiones que recibió por parte de la afición rival.

El sevillismo se merece mi respeto, pero los que se acuerdan de mi madre no”, dijo.

En el minuto 83, Sergio Ramos anotó el 3-2 del Real Madrid sobre el Sevilla, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. El de los blancos corrió hasta donde estaba la porra del equipo rival, la misma que lo vio debutar en 2003, se puso las manos en las oídos, en señal de burla para los que le pitaron durante todo el encuentro.

Me piten más o menos Sevilla siempre será mi casa, pero se acuerdan de mi madre, de mi mujer, de mis hijos... y llega un momento en el que hay que decir basta. A Rakitic o Alves, que no han mamado aquí, se le recibe como dioses. El presidente del Sevilla debe tomar medidas para que esa gente no manche una afición tan buena. No quiero ser noticia cada vez que venga por lo que ocurre en la grada”, agregó el zaguero de los merengues.

Hace muchos años que estoy viniendo a jugar a este estadio y nunca me han recibido como me hubiera gustado, como hacen con otros. Es algo respetable, puedo entender que prefieran a otros. Yo he pedido perdón a preferencia, al gol sur y al fondo, pero a la otra parte no. Son los que manchan a esa gran afición sevillista. No he insultado ni he faltado el respeto a nadie”, complementó el zaguero.

Poco se acuerdan de los tres años que el defensa estuvo con el Sevilla, eso porque ha forjado su historia con el Real Madrid. En más de 10 años con los de la capital de España, ha ganado 13 títulos y se ha convertido en un futbolista determinante.

Anotó goles que trascendieron en las dos Champions League que ganó con el Real Madrid. En la Champions de 2014 anotó dos tantos en la semifinal contra el Bayern Múnich y luego otro más en la final. En el 2016, el defensa hizo el único tanto de los merengues en tiempo regular. El Sevilla también lo recuerda porque Ramos les arrebató el título de la Supercopa de Europa 2016. Anotó el tanto que envió a prorroga y lo convirtió en el zaguero con más goles en finales europeas, el triunfo fue para el Madrid.