CIUDAD DE MÉXICO.

Para Ricardo La Volpe, técnico del América, el equipo sigue incompleto. Por más que Agustín Marchesín, Oscar Jiménez y Cristhian Paredes hayan llegado a tiempo, le hacen falta un par de refuerzos.

No sé cómo fue la contratación de Marchesin ni por qué se fueron tres jugadores. Esas son cuestiones operativas, que maneja la directiva. En eso no me meto. En las contrataciones se ha pedido un volante picante y un ocho, y eso estamos esperando. Que vengan los dos, porque son de características diferentes: un volante que genere y otro más agresivo y ofensivo, necesario tras la salida de Sambueza”, menciona el estratega argentino, en conversación con este diario.