CIUDAD DE MÉXICO.

Mucho se ha hablado de una posible pelea entre el ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather ante el irlandés Conor McGregor.

Y aunque el gladiador de artes marciales mixtas en diversas ocasiones ha manifestado su interés en enfrentar a “The Money”, nunca había obtenido una respuesta… hasta ahora.

Fue durante una entrevista para el programa First Take, donde Mayweather reveló que no tiene necesidad de volver al ring, por lo que el único objetivo para pelear ante Conor sería el económico.

Ante esto señaló que volvería a combatir solamente si le ofrecen 100 millones de dólares.

Intentamos hacer la pelea con Conor McGregor. Ellos conocen mi número. Mi número son 100 millones garantizados. Ese es mi número”, indicó.

Al hablar de McGregor, aseguró que su fama es reciente, es decir desde hace dos o tres años, “mientras que yo he dominado durante toda mi carrera, como ningún otro boxeador hizo”.

Por último mandó un mensaje a su posible contrincante y a los encargados de la UFC:

Todos siguen hablando de Conor McGregor, él está intentando hacerse el importante. Dana White, UFC, hagan que suceda. Tráiganlo al mundo del Boxeo y yo le mostraré de qué se trata esto.”

Cabe recordar que McGregor, de 28 años, cuenta en su palmarés con 21 victorias y 3 derrotas siendo la máxima figura de la UFC.

Por su parte Mayweather culminó su carrera con 49 victorias, 26 por KO, y ninguna derrota.

MMA Vs Boxing. Una foto publicada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) el 8 de May de 2016 a la(s) 3:33 PDT

rbr