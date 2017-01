DETROIT

Casi dos docenas de mujeres y muchachas demandaron el martes a un médico de Michigan que ha sido acusado de abusar sexualmente de gimnastas, la última acción legal relacionada a los presuntos abusos, que habrían ocurrido mayormente en su clínica de la Universidad Estatal de Michigan.

La querella en contra de Larry Nassar, el estado de Michigan, USA Gymnastics y un club de gimnasia del área de Lansing fue presentada en una corte federal en el oeste de Michigan. Contiene alegatos de violaciones de derechos civiles, discriminación y negligencia.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que alegan abuso sexual, pero una de los demandantes, Rachael Denhollander, de Kentucky, habló públicamente sobre la demanda. Denhollander dijo que Nassar la abusó en el 2000 cuando ella tenía 15 años y lo fue a ver por lesiones en la muñeca y la espalda.

Denhollander, quien fue gimnasta, dijo que por ese entonces no presentó una querella porque creyó que "su voz no sería escuchada". Agregó que Nassar era muy apreciado por la Universidad Estatal de Michigan. Nassar también estaba afiliado con USA Gymnastics.

El abuso presuntamente perpetrado contra 18 mujeres y adolescentes ocurrió a lo largo de dos décadas. La mayoría eran menores de edad al momento de los presuntos abusos, dijo el abogado Stephen Drew a reporteros.

cmb