GUADALAJARA.

La creación de una asociación de futbolistas que defienda sus derechos es el objetivo en un futuro cercano del jugador del Atlas, Rafael Márquez, quien indicó que están dando los pasos necesarios para lograrlo.

Seguimos en búsqueda, intentando, elaborando algo importante para que en un futuro el jugador tenga voz y voto", dijo el zaguero en conferencia de prensa.

“En ese proceso de tratar de armar algo importante, de que estén todos conscientes de que seamos todos, no nada más algunos. Si somos algunos no vale la pena, entonces hasta que no se tenga eso bien armado no se va a hacer realidad; estamos en ese proceso”, apuntó.

Abundó que la idea de esta agrupación es que el futbolista consiga contratos que le beneficien, sin que este signifique que ellos puedan abusar de alguna forma con el equipo que los contrate.

“Tampoco lo que buscamos es darle oportunidad al jugador de que se tire a la hamaca y que firme un contrato muy cómodo, pero sí buscar lo justo para nosotros, que se nos tenga voz y voto, que se nos respete”, estableció.

“Lo que se busca es algo muy justo, se tiene que evolucionar porque hasta la FIFA está tratando de regular estos casos y esperemos que esto se pueda regular aquí en México”, sentenció.

PIENSA EN UN TÍTULO ANTES DE SU QUINTO MUNDIAL

Antes de pensar en disputar su quinta Copa del Mundo, Rafael Márquez señaló que su primer objetivo es lograr el título con el Atlas para así terminar con la sequía de más de 60 años que acarrea la institución.

Primero está ser campeón con Atlas, es lo más próximo y lo que está en mi mente. El Mundial de Rusia está lejano, pero tengo la ilusión, ahora hay cosas más importantes, que es el presente con Atlas”, dijo.

Destacó que para lograr ese ansiado campeonato deben seguir siendo fuertes en casa, pero al mismo tiempo mejorar fuera de ella.

“Como locales no perdimos y ahora lo tenemos que trasladar a los partidos de visitante. Estoy muy contento y orgulloso del equipo que tenemos”, indicó.

ald