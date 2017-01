CIUDAD DE MÉXICO.

La noticia con la que el pequeño Bradley Lowery se despertó el pasado lunes lo hizo olvidarse por un momento del cáncer terminal que lo aqueja: fue elegido ganador del mejor gol de diciembre en la Liga Premier de Inglaterra.

El pasado día 14 del mes pasado, el pequeño seguidor del Sunderland, de cinco años de edad, vio hecho realidad el sueño de convivir con los jugadores del equipo, salir a calentar con ellos y formar parte de la ceremonia protocolaría de un partido en el futbol inglés.

En esa ocasión, Lowery salió enfundado con la camiseta del club de sus amores y calentó con los jugadores previo al encuentro que sostendrían contra el Chelsea. El nobel futbolista no pudo contener la emoción de ver a las estrellas de los ‘Blues’ y dejó a un lado los colores para ir a la cancha contraria para saludarlos.

Los futbolistas del club visitante le animaron para que tirara un penal al arquero suplente, Asmir Begović, quien colaboró un poco para que se concretara la anotación del niño. La grada enloqueció con dicho gol.

Five-year-old Sunderland fan Bradley Lowery enjoyed a night to remember yesterday, netting a goal against the Blues at the Stadium of Light! pic.twitter.com/gfXbX5tMvP

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 15 de diciembre de 2016